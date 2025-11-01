UP Police Bharti 2025: सपनों की परीक्षा से पहले संघर्ष की रात: लखनऊ स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने गुजारी ठंडी रात

अभ्यर्थियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और आसपास के इलाकों में न कोई हेल्प डेस्क दिखाई दिया, न किसी अधिकारी ने पूछताछ की। कई छात्रों ने कहा कि प्रशासन की निगरानी केवल परीक्षा केंद्रों तक सीमित रही, जबकि लाखों बाहर से आए परीक्षार्थियों के ठहराव की कोई योजना नहीं थी। प्रयागराज से आए शाह फैसल बोले -ट्रेन में 4 घंटे तक खड़े रहकर आया हूँ। स्टेशन पर बैठने की भी जगह नहीं। ठंड है, पैर सुन्न हो गए हैं। लेकिन कोई अधिकारी यह देखने नहीं आया कि हम कहां हैं, क्या खा रहे हैं। सरकार ने हेल्प डेस्क तक नहीं बनाया।