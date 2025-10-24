UP Police SI ASI Exam 2025: यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, 10 जिलों में होगी एक पाली की परीक्षा

एडमिट कार्ड तीन दिन पहले वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
UP Police SI/ASI: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 02 नवंबर 2025 को प्रदेश के 10 चयनित जिलों में एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
भर्ती बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि और आवंटित जिला/नगर की जानकारी वाला लिंक 24 अक्टूबर 2025 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण एडमिट कार्ड पर दर्ज होगा।
सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 2025 से वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रिया डिजिटलीकृत रखी गई है।
एसआई (गोपनीय) और एएसआई (लिपिक/लेखा) पदों के लिए काफी समय बाद भर्ती आयोजित हो रही है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटे हैं।
भर्ती बोर्ड ने कहा,सभी अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को ही सही मानें। किसी भी सोशल मीडिया या अपरिचित सूत्रों पर भरोसा न करें।
परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ने कहा,अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in का निरंतर अवलोकन करते रहें।किसी भी समस्या की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।
