UP Police SI ASI Exam 2025: यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, 10 जिलों में होगी एक पाली की परीक्षा

UP Police SI/ASI: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 02 नवंबर 2025 को प्रदेश के 10 चयनित जिलों में एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।