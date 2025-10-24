Patrika LogoSwitch to English

UP Police SI ASI Exam 2025: यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, 10 जिलों में होगी एक पाली की परीक्षा

UP Police SI ASI Exam Schedule :उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) तथा पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 2 नवंबर 2025 को प्रदेश के 10 जिलों में एक पाली में आयोजित होगी। प्रवेश पत्र तीन दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 24, 2025

एडमिट कार्ड तीन दिन पहले वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

एडमिट कार्ड तीन दिन पहले वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

UP Police SI/ASI: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 02 नवंबर 2025 को प्रदेश के 10 चयनित जिलों में एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी वेबसाइट पर जारी

भर्ती बोर्ड द्वारा जारी सूचना के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि और आवंटित जिला/नगर की जानकारी वाला लिंक 24 अक्टूबर 2025 को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट  uppbpb.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण एडमिट कार्ड पर दर्ज होगा।

एडमिट कार्ड 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे

सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 2025 से वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश- अभ्यर्थी ध्यान दें

  • .बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट्स नियमित रूप से चेक करते रहें
  • . एडमिट कार्ड की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी साथ रखें
  • .वैध फोटो पहचान पत्र (आधार/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस आदि) साथ होना अनिवार्य
  • .परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचें
  • .किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित होगी

10 जिलों में होगी परीक्षा - सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतज़ाम

  • सूत्रों के अनुसार इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों की भागीदारी अनुमानित है।
  • परीक्षा केंद्रों पर:
  • बायोमेट्रिक सत्यापन
  • CCTV निगरानी
  • फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती के सख्त इंतज़ाम किए जाएंगे ताकि नकल माफिया पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके।

रिक्त पदों पर चयन का आधार

  • चयन प्रक्रिया में शामिल हैं --
  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा
  • टाइपिंग/कंप्यूटर स्किल टेस्ट (ASIST/ASI Clerk Posts)
  • दस्तावेज़ सत्यापन
  • वैधता जांच एवं अंतिम मेरिट

भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रक्रिया डिजिटलीकृत रखी गई है।

प्रदेश के युवाओं में उत्साह, वर्षों बाद बड़ी भर्ती का मौका

एसआई (गोपनीय) और एएसआई (लिपिक/लेखा) पदों के लिए काफी समय बाद भर्ती आयोजित हो रही है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर तैयारी में जुटे हैं।

Updated on:

24 Oct 2025 09:23 pm

Published on:

24 Oct 2025 09:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Police SI ASI Exam 2025: यूपी पुलिस एसआई/एएसआई भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को, 10 जिलों में होगी एक पाली की परीक्षा

