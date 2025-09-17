शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे; भड़क गए BJP सांसद; बोले-इतना लगाव है तो…

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "PM मोदी सिर्फ एक नाम नहीं हैं, वे एक आंदोलन हैं। PM मोदी को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि एक संस्था के रूप में देखा जाता है। वह एक ऐसे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अब ब्रह्मोस मिसाइल (BrahMos missile) बनाता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता भी है।"