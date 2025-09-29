जब ‘आतंकी’ कहकर जेल में डाल दिए गए थे राजा भैया; किस की थी सरकार, क्या है पूरा किस्सा?

Raja Bhaiya News: राजा भैया और भानवी सिंह के बीच चल रहा विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पारिवारिक लड़ाई में राजा भैया और भानवी सिंह के दोनों बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेफॉर्म X पर पोस्ट शेयर किए। इसके बाद उनकी बेटी का वीडियो सामने आया। आपको बताते हैं, राजा भैया से जुड़ा एक किस्सा जब उन्हें 'आतंकी' कह कर जेल भिजवा दिया गया था।