UP RTO New Rule: अब यूपी की सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे अनफिट वाहन: RI बने MVI, शुरू हुई मौके पर तकनीकी जांच

UP RTO change Rule: उत्तर प्रदेश में अब अनफिट वाहनों पर सख्ती की नई शुरुआत हुई है। आरआई को एमवीआई का दर्जा देकर सड़क पर तकनीकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एमवीआई मौके पर ही वाहनों की लंबाई, चौड़ाई, इमरजेंसी गेट और अन्य तकनीकी मानकों की जांच करेंगे और अनफिट वाहन तुरंत रोके जाएंगे।

UP RTO New Rule Road Safety Campaign: उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब तकनीकी रूप से खराब या अनफिट वाहन नहीं चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने एक बड़ा बदलाव करते हुए संभागीय निरीक्षकों (RI) को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) में पदोन्नत कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लागू इस व्यवस्था के तहत अब एमवीआई सड़कों पर सक्रिय रहेंगे और वाहनों की तकनीकी जांच कर सकेंगे। इससे अनफिट वाहन रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।