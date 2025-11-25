Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Tourism Projects: सौ साल पुराने रविदास मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, आस्था और विरासत को संवारने की 4.64 करोड़ की पहल

Lucknow Religious Tourism: लखनऊ के अलीगंज स्थित 101 वर्षीय प्राचीन रविदास मंदिर को नई पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 4.64 करोड़ की विकास परियोजना शुरू की है। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, आधुनिक सुविधाओं, बेहतर मार्ग और प्रकाश व्यवस्था से यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जल्द ही नए स्वरूप में दिखाई देगा।

5 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 25, 2025

अलीगंज के 101 वर्षीय धार्मिक केंद्र को मिलेगा नया रूप (फोटो सोर्स : Information Department )

अलीगंज के 101 वर्षीय धार्मिक केंद्र को मिलेगा नया रूप (फोटो सोर्स : Information Department )

Revamp Begins: लखनऊ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को नई पहचान देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग बड़े स्तर पर समग्र विकास योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित प्राचीन रविदास मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं अवसंरचना विकास 4.64 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के तहत शुरू हो गया है। मंदिर को आधुनिक सुविधाओं, खूबसूरत परिसर और उन्नत पर्यटन ढांचे के साथ एक नए रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि उन आस्था स्थलों को सम्मानजनक स्वरूप देना है, जहां पीढ़ियों से लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते रहे हैं। रविदास मंदिर इन्हीं प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे समेकित पर्यटन योजना में शामिल किया गया है।

101 वर्ष पुरानी आस्था--1924 की स्थापना, तीन प्राचीन समाधियां इसकी विरासत का प्रमाण

अलीगंज स्थित रविदास मंदिर को राजधानी के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अंकित वर्ष 1924 इसकी ऐतिहासिक उम्र का प्रमाण देता है। सौ वर्ष से अधिक समय से यह मंदिर न केवल पूजा का केंद्र रहा, बल्कि अनेक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल भी रहा है। मंदिर परिसर में तीन प्राचीन समाधियों का विशेष महत्व है कि  इनमें से एक समाधि मंदिर निर्माण से पूर्व की मानी जाती है। जबकि दो समाधियां बाबा लीलादास और बाबा टिकाईदास की हैं, जिन्होंने वर्षों तक मंदिर की सेवा करते हुए आध्यात्मिक परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाया। इन समाधियों को भी विकसित परिसर का हिस्सा बनाते हुए संरक्षित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां इसकी आध्यात्मिक विरासत को समझ सकें।

पीढ़ियों से मंदिर से जुड़ा है स्थानीय समुदाय

रविदास मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय के जीवन, व्यापार, संस्कार और परंपराओं का केंद्र भी रहा है। आसपास रहने वाले परिवारों की पीढ़ियां इस मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। मंदिर के बाहर जूतों की मरम्मत का काम करने वाले नौमी लाल बताते हैं कि  मेरे पिता भी इसी मंदिर के सामने काम करते थे। हमने अपनी जिंदगी मंदिर के वातावरण में ही बिताई है। इसके सौंदर्यीकरण से यहां आने वालों की संख्या बढ़ेगी और बाजार में भी रौनक लौटेगी। इसी तरह, मिष्ठान व्यवसायी भोलानाथ अपनी तीन पीढ़ियों का संबंध बताते हैं, हमारे बाबा ने 1931 में यहां दुकान लगाना शुरू किया था। संत रविदास जयंती हो या कोई अन्य आयोजन हम सभी इसमें बराबर से शामिल रहते हैं। मंदिर का विकास पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। कई स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि मंदिर परिसर के आकर्षण में बढ़ोतरी से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आसपास के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और सेवाओं से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

क्या-क्या सुधरेगा मंदिर में , 4.64 करोड़ की योजना का खाका

पर्यटन विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंदिर में प्रस्तावित विकास कार्यों को चरणबद्ध रूप से शुरू किया है। मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को आधुनिक, सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण प्रदान किया जा सके।

1. परिसर का सौंदर्यीकरण

  • मंदिर के मुख्य द्वार और रास्तों का नवीनीकरण
  • दीवारों, छतों और जर्जर हिस्सों का पुनरुद्धार
  • परिसर में आकर्षक लैंडस्केपिंग और हरे-भरे पौधे

2. श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

  • बैठने के लिए नए बेंच
  • शीतल पेयजल की बेहतर व्यवस्था
  • साफ-सुथरे शौचालय और वॉशरूम

3. बेहतर प्रकाश व्यवस्था

  • ऊंचे मस्तूल लाइट
  • कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले सोलर लैंप
  • रात में आकर्षक LED लाइटिंग

4. सड़क और पार्किंग क्षेत्र का सुधार

  • मंदिर तक जाने वाली सड़क का व्यापक मरम्मत कार्य
  • यात्रियों के लिए व्यवस्थित पार्किंग स्थान

5. सुरक्षा और सुविधा

  • पूरे परिसर में CCTV
  • आगंतुकों के लिए सूचना पट्ट और हेल्प डेस्क
  • दिव्यांगजन के लिए रैंप व विशेष मार्ग

सरकार का लक्ष्य है कि यह मंदिर केवल स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर भी प्रमुख स्थान प्राप्त करे।

धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने की कोशिश

उत्तर प्रदेश आज धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। काशी, अयोध्या, मथुरा, विंध्याचल, चित्रकूट के साथ-साथ अब सरकार छोटे लेकिन ऐतिहासिक महत्व वाले आस्था केंद्रों को भी विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

  • रविदास मंदिर विकास योजना इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है
  • यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा
  • क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
  • धार्मिक पर्यटन से लखनऊ को नया आयाम मिलेगा

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कहते हैं कि इस मंदिर से स्थानीय समुदाय की पीढ़ियों का आत्मिक और भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हमारा उद्देश्य यहां आने वाले भक्तों को बेहतर अनुभव देना है और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखना है। मंदिर के विकास से पूरे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा।

जयंती और त्योहारों में बढ़ेगी रौनक

  • संत रविदास जयंती पर मंदिर में हर वर्ष भव्य आयोजन होता है।
  • शोभायात्रा
  • भजन-कीर्तन
  • सामुदायिक भोज
  • सांस्कृतिक कार्यक्रम
  • मंदिर परिसर की विशेष सजावट
  • योजना के पूर्ण होने के बाद जयंती समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद है।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि मंदिर सुंदर होगा तो बाहर की दुकानें, स्टॉल और क्षेत्र की जीवंतता भी लौटेगी। त्योहारों में यहां भारी भीड़ उमड़ती है; विकास के बाद यह संख्या और बढ़ेगी।

परंपरा की रखवाली और आधुनिकता का समन्वय

सरकार की कोशिश है कि मंदिर का मौलिक स्वरूप, पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही आधुनिक सुविधाओं के जरिए इसे समय के अनुरूप विकसित किया जाए।

  • 4.64 करोड़ रुपये की इस परियोजना के पूर्ण होने पर
  • अलीगंज का यह धार्मिक केंद्र नई ऊर्जा से भरेगा
  • युवाओं को रोजगार मिलेगा
  • व्यापार बढ़ेगा
  • शहर में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा
  • अलीगंज का यह 101 वर्षीय रविदास मंदिर आने वाले समय में न सिर्फ आस्था का केंद्र, बल्कि लखनऊ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी बनकर उभरेगा।

ये भी पढ़ें

हिंदू परंपरा: प्रकृति संग रिश्तों की नई मिसाल, इमली-दुल्हन और कुआं-दूल्हा बने अद्भुत विवाह के साक्षी ग्रामीण
लखीमपुर खेरी
धूमधाम से निकाली बारात, ग्रामीणों ने किया अनोखा विवाह (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 12:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Tourism Projects: सौ साल पुराने रविदास मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, आस्था और विरासत को संवारने की 4.64 करोड़ की पहल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Neha Singh Rathore Controversial Post : पोस्ट ने करवाया बवाल, जमानत खारिज होते ही नेहा की दुनिया उलटी-UP पुलिस हर ठिकाने पर कर रही दबिश

हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत, UP पुलिस ने तेज की तलाश (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

UP Weather: कड़क ठंड की दस्तक, घने कोहरे की चादर में लिपटा प्रदेश,अगले 48 घंटे जनजीवन और मुश्किल बनाने को तैयार

अगले 48 घंटे में तापमान में और गिरावट, कई जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

Murder: नंबर ब्लॉक किया तो तिलमिलाया सनकी आशिक, घर में घुसकर प्रियांशी की मासूम जिंदगी तड़पकर छीन ली

यूपी का सनकी किलर: छात्रा ने नंबर ब्लॉक किया तो कटर से काट दी गर्दन (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Bomb Blast Warning: लखनऊ सहमा, 24 घंटे में धमाकों की धमकी ने बढ़ाई अफरा-तफरी; हर जगह पुलिस का सख्त पहरा

लखनऊ में दहशत: लूलू मॉल में मिला धमकी भरा पत्र, शहर के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की चेतावनी; पुलिस अलर्ट मोड पर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ

राजा भैया की पत्नी पर गंभीर आरोप: 70 दुकानों से सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने की शिकायत

राजा भैया और भानवी सिंह फोटो सोर्स X अकाउंट
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.