UP Tourism Projects: सौ साल पुराने रविदास मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप, आस्था और विरासत को संवारने की 4.64 करोड़ की पहल

रविदास मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय के जीवन, व्यापार, संस्कार और परंपराओं का केंद्र भी रहा है। आसपास रहने वाले परिवारों की पीढ़ियां इस मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं। मंदिर के बाहर जूतों की मरम्मत का काम करने वाले नौमी लाल बताते हैं कि मेरे पिता भी इसी मंदिर के सामने काम करते थे। हमने अपनी जिंदगी मंदिर के वातावरण में ही बिताई है। इसके सौंदर्यीकरण से यहां आने वालों की संख्या बढ़ेगी और बाजार में भी रौनक लौटेगी। इसी तरह, मिष्ठान व्यवसायी भोलानाथ अपनी तीन पीढ़ियों का संबंध बताते हैं, हमारे बाबा ने 1931 में यहां दुकान लगाना शुरू किया था। संत रविदास जयंती हो या कोई अन्य आयोजन हम सभी इसमें बराबर से शामिल रहते हैं। मंदिर का विकास पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। कई स्थानीय व्यापारी मानते हैं कि मंदिर परिसर के आकर्षण में बढ़ोतरी से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आसपास के दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और सेवाओं से जुड़े लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।