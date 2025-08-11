UP Monsoon Session : अगले 25 साल के यूपी के विजन का गवाह बनेगा मानसून सत्र, होगी लगातार 24 घंटे चर्चा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी ने जानकारी दी कि 13 और 14 अगस्त को विधानमंडल में लगातार 24 घंटे तक विशेष चर्चा होगी। इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के सदस्य ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ के विजन पर अपने विचार रखेंगे। सर्वदलीय बैठक में इस पर पहले ही सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर होगा जब किसी राज्य की विधान सभा और विधान परिषद इतने लम्बे समय तक निरंतर चलकर भविष्य की कार्ययोजना पर केंद्रित चर्चा करेगी। इस दौरान आने वाले प्रस्तावों पर गंभीर विचार होगा और चर्चा के उपरांत सरकार विस्तृत कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ेगी।