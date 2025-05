UP Vehicle Sale: यात्री वाहनों की बिक्री में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ा, गुजरात तीसरे स्थान पर

UP Auto Market: उत्तर प्रदेश ने वाहन उद्योग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य ने 4.55 लाख से अधिक यात्री वाहनों की बिक्री कर देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, दो-पहिया वाहनों की बिक्री में यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर रहा।

UP Second In Car Sale: उत्तर प्रदेश ने यात्री वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हालांकि, महाराष्ट्र ने कुल 5,06,254 इकाइयों की बिक्री के साथ पहले स्थान पर कब्जा जमाया, जो कुल बिक्री का 11.8 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश ने 4,55,530 इकाइयों की बिक्री के साथ 10.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। गुजरात 3,54,054 इकाइयों की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रहा।