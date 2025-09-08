Weather Update: 3 दिन में फटाफट निपाट लें काम; एक बार फिर मानसून दिखाने जा रहा ‘रौद्र रूप’!

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में छिटपुट गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।‌ रात में आसमान साफ रहेगा।‌ पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।