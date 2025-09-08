Patrika LogoSwitch to English

Weather Update: 3 दिन में फटाफट निपाट लें काम; एक बार फिर मानसून दिखाने जा रहा ‘रौद्र रूप’!

Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन के बाद यूपी में एक बार फिर मानसून की भारी बरसात हो सकती है। जानिए मौसम का ताजा अपडेट।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 08, 2025

Weather Update
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हो सकती है भारी बारिश। फोटो सोर्स-Ai

Weather Update: उत्तर प्रदेश के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी मानसून की बरसात थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 11 से लेकर 13 सितंबर तक एक बार फिर से बरसात हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश का ताजा अपडेट

IMD (India Meteorological Department) की माने तो 8 से लेकर 10 सितंबर तक बारिश को लेकर किसी भी तरह की वॉर्निंग या अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 11 से लेकर 13 सितंबर तक कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

उत्तर प्रदेश में कब होगी भारी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, 11 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 और 13 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी बड़ा बदलाव नहीं देखा जा सकता है।

11 से 13 सितंबर उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून द्रोणी के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ने से तराई क्षेत्र के जिलों में सबसे ज्यादा असर 11 से 13 सितंबर के बीच देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से एक बार फिर गंगा-यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। दोनों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।

कैसा रहेगा कन्नौज में 8 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन में छिटपुट गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है।‌ रात में आसमान साफ रहेगा।‌ पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 20 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।

