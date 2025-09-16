कौन हैं भानवी सिंह जिनकी वजह से मुश्किल में पड़े राजा भैया; तलाक लेने का क्या बताया था कारण?

शिकायत में राजा भैया की पत्नी ने दावा किया कि राजा भैया के पास अवैध और प्रतिबंधित विदेशी हथियारों का खतरनाक जखीरा मौजूद है। शिकायत में भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि राजा भैया के पास ऑटोमेटिक राइफल्स और अन्य खतरनाक हथियार मौजूद हैं। भानवी का कहना है कि ये हथियार ना केवल जन सुरक्षा बल्कि देश की आंतरिक शांति के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खुद के लाइसेंसी हथियार भी उनसे जबरन छीन लिए गए हैं।