Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, अयोध्या संग्रहालय से लेकर खिलाड़ियों की भर्ती तक बड़े फैसले संभव

Yogi Cabinet Meeting Today: लखनऊ में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय निर्माण, खिलाड़ियों की भर्ती नीति में संशोधन और दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना सहित लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 02, 2025

कैबिनेट बैठक: 20 बड़े प्रस्तावों पर मुहर की संभावना (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)

कैबिनेट बैठक: 20 बड़े प्रस्तावों पर मुहर की संभावना (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)

Yogi Cabinet Meeting Live: उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें लगभग बीस बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय के निर्माण से लेकर खिलाड़ियों के हितों से जुड़ी नीतिगत सुधारों तक, कई ऐसे एजेंडे आज कैबिनेट टेबल पर रखे जाएंगे जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के विकास, संस्कृति, पर्यटन और रोजगार पर पड़ेगा। बैठक के बाद 11:45 बजे प्रेस ब्रीफिंग में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय,सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में शामिल

आज की बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाने का है। राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसे में एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित संग्रहालय में-

  • रामायणकालीन घटनाओं का डिजिटल और 3D प्रस्तुतीकरण
  • अयोध्या की प्राचीन संस्कृति का इतिहास
  • धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली थीम गैलरियां
  • आधुनिक तकनीक आधारित प्रदर्शनी स्पेस
  • देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं

शामिल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को वैश्विक स्तर पर अयोध्या की पहचान मजबूत करने का माध्यम माना जा रहा है।

खिलाड़ियों के लिए बड़ा निर्णय-UP अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन

आज की कैबिनेट के एजेंडे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों के हित से भी जुड़ा है। "UP International Medal Winner Direct Recruitment Rules 2022" में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि

  • अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को
  • सरकारी सेवाओं में
  • नौकरी पाने के लिए मौजूदा प्रक्रिया से अधिक सुगम और तेज मार्ग,उपलब्ध कराया जाए।

यूपी सरकार पहले भी खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता देती रही है, लेकिन नई संशोधित नीति खिलाड़ियों को और बड़े अवसर प्रदान कर सकती है।

दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र-प्रदेश के प्रत्येक मंडल में स्थापित होंगे केंद्र

  • बैठक में दिव्यांगजन कल्याण विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा जा सकता है जिसके तहत-
  • प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर
  • एक उच्च स्तरीय दिव्यांग पुनर्वास केंद्र
  • आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ सेवाओं के साथ

स्थापित किया जाएगा। इससे दिव्यांगजनों को चिकित्सकीय सहायता, पुनर्वास सेवाएं, परामर्श, स्किल ट्रेनिंग और आवश्यक सहायक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा संभव

राजनीतिक हलचल के बीच यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि की घोषणा की जा सकती है।
इस सत्र में-

  • वित्तीय प्रस्ताव
  • राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
  • आगामी बजट से जुड़े प्रारंभिक मसौदे
  • विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले कई अहम मुद्दे
  • पर चर्चा होने की संभावना है।

अवस्थापना व औद्योगिक विकास से जुड़े बड़े प्रस्ताव

UP सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। आज की बैठक में-

  • नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने,
  • बुनियादी संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की मजबूती,
  • निवेशक सुविधाओं को सरल बनाने,
  • औद्योगिक नीति में छोटे संशोधनों,
  • हाईवे और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति के अनुमोदन
  • से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। ऐसे में कैबिनेट के निर्णय आगामी वर्षों की विकास गति तय करेंगे।

कारागार विभाग के प्रस्ताव भी एजेंडे में

  • कारागार विभाग ने भी कैबिनेट के लिए अनेक सुधारात्मक प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें-
  • नई जेलों का निर्माण
  • ओवरक्राउडिंग कम करने के व्यवस्थागत उपाय
  • सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण
  • कैदियों के पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तार

जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इससे जेल प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।

लोक निर्माण विभाग (PWD) के महत्वपूर्ण प्रस्ताव

लोक निर्माण विभाग की ओर से कई प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इनमें मुख्य रूप से-

  • ग्रामीण सड़कों की मरम्मत
  • प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण
  • पुलों के निर्माण और मरम्मत
  • जर्जर मार्गों को पुनर्निर्माण

जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम से पहले निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा करना सरकार की प्राथमिकताओं में है।

पर्यटन विकास पर भी हो सकते हैं बड़े फैसले

पर्यटन विभाग की ओर से भी कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:

  • धार्मिक पर्यटन सर्किट का विस्तार
  • नए पर्यटक स्थलों के विकास की योजना
  • इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार
  • पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं में वृद्धि
  • होमस्टे नीति में सुधार

विशेषकर अयोध्या, काशी, प्रयागराज, विंध्याचल, नैमिषारण्य और मथुरा-वृंदावन क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं।

खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

  • खिलाड़ियों की भर्ती नीति के साथ-साथ यूपी में-
  • नए स्टेडियम
  • प्रशिक्षण केंद्र
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं
  • ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
  • खेल ग्रांट्स और स्कॉलरशिप

से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। योगी सरकार खेलों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर रही है।

कैबिनेट बैठक के राजनीतिक मायने

विधानसभा सत्र की संभावित घोषणा और कई बड़े फैसलों के कारण यह बैठक राजनीतिक रूप से भी खास महत्व रखती है।
क्योंकि 

  • निकाय चुनाव
  • पंचायत उप चुनाव
  • लोकसभा 2029 की तैयारी

को देखते हुए प्रदेश सरकार विकास, कल्याणकारी योजनाओं और सांस्कृतिक परियोजनाओं पर जोर दे रही है।

प्रेस ब्रीफिंग पर सभी की नजरें

  • बैठक समाप्त होने के बाद सुबह 11:45 बजे कैबिनेट द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें-
  • कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली
  • किन पर आगे की रिपोर्ट मांगी गई
  • किन फैसलों का प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा
  • इन सबकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी।

