Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, अयोध्या संग्रहालय से लेकर खिलाड़ियों की भर्ती तक बड़े फैसले संभव

Yogi Cabinet Meeting Live: उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें लगभग बीस बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय के निर्माण से लेकर खिलाड़ियों के हितों से जुड़ी नीतिगत सुधारों तक, कई ऐसे एजेंडे आज कैबिनेट टेबल पर रखे जाएंगे जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के विकास, संस्कृति, पर्यटन और रोजगार पर पड़ेगा। बैठक के बाद 11:45 बजे प्रेस ब्रीफिंग में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।

