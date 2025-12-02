Yogi Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, अयोध्या संग्रहालय से लेकर खिलाड़ियों की भर्ती तक बड़े फैसले संभव

कैबिनेट बैठक: 20 बड़े प्रस्तावों पर मुहर की संभावना (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)
Yogi Cabinet Meeting Live: उत्तर प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें लगभग बीस बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। अयोध्या में भव्य मंदिर संग्रहालय के निर्माण से लेकर खिलाड़ियों के हितों से जुड़ी नीतिगत सुधारों तक, कई ऐसे एजेंडे आज कैबिनेट टेबल पर रखे जाएंगे जिनका सीधा प्रभाव प्रदेश के विकास, संस्कृति, पर्यटन और रोजगार पर पड़ेगा। बैठक के बाद 11:45 बजे प्रेस ब्रीफिंग में आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी।
आज की बैठक में सबसे चर्चित प्रस्ताव अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाने का है। राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ऐसे में एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। प्रस्तावित संग्रहालय में-
शामिल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को वैश्विक स्तर पर अयोध्या की पहचान मजबूत करने का माध्यम माना जा रहा है।
खिलाड़ियों के लिए बड़ा निर्णय-UP अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन
आज की कैबिनेट के एजेंडे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव खिलाड़ियों के हित से भी जुड़ा है। "UP International Medal Winner Direct Recruitment Rules 2022" में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि
यूपी सरकार पहले भी खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्तियों में प्राथमिकता देती रही है, लेकिन नई संशोधित नीति खिलाड़ियों को और बड़े अवसर प्रदान कर सकती है।
स्थापित किया जाएगा। इससे दिव्यांगजनों को चिकित्सकीय सहायता, पुनर्वास सेवाएं, परामर्श, स्किल ट्रेनिंग और आवश्यक सहायक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे।
राजनीतिक हलचल के बीच यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि की घोषणा की जा सकती है।
इस सत्र में-
UP सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर लगातार जोर दे रही है। आज की बैठक में-
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद उत्तर प्रदेश विदेशी निवेश का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। ऐसे में कैबिनेट के निर्णय आगामी वर्षों की विकास गति तय करेंगे।
जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इससे जेल प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है।
लोक निर्माण विभाग की ओर से कई प्रमुख सड़क और पुल परियोजनाओं पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इनमें मुख्य रूप से-
जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। सर्दियों के मौसम से पहले निर्माण कार्यों को तेज गति से पूरा करना सरकार की प्राथमिकताओं में है।
पर्यटन विभाग की ओर से भी कई अहम प्रस्ताव कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं:
विशेषकर अयोध्या, काशी, प्रयागराज, विंध्याचल, नैमिषारण्य और मथुरा-वृंदावन क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं।
से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। योगी सरकार खेलों को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर रही है।
विधानसभा सत्र की संभावित घोषणा और कई बड़े फैसलों के कारण यह बैठक राजनीतिक रूप से भी खास महत्व रखती है।
क्योंकि
को देखते हुए प्रदेश सरकार विकास, कल्याणकारी योजनाओं और सांस्कृतिक परियोजनाओं पर जोर दे रही है।
