औषधि प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी लाखों की अवैध नशीली दवाएं जब्त, 16 एफआईआर दर्ज, 6 गिरफ्तार

नशीली दवाओं की बिक्री के साथ-साथ, विभाग ने अवैध बिलिंग और ग़लत स्टॉक रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की है। सीतापुर में Naimish Medical Store के संचालक पर BNS की धारा 318(1) और 335 के तहत केस दर्ज किया गया। रायबरेली में Ajay Pharma के मालिक पर धारा 318(2), 336(3) और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ के Shri Shyam Pharma और सुल्तानपुर के Vinod Pharma पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई हुई। उन्नाव में Ambika Healthcare पर एक लाख से अधिक कोडीनयुक्त सिरप के बिल न दिखाने पर मामला दर्ज किया गया। कानपुर नगर में Maa Durga Pharma पर 40,000 से अधिक सिरप के बिल प्रस्तुत न करने पर एफआईआर हुई। बांदा, जालौन, और कानपुर जिलों में DMC Company, Sisodiya Medicine House, A.S. Healthcare, R.S. Healthcare और Balaji Medical Store पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं।