Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

तेज रफ्तार का कहर… अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार ने फिर ली दो जिंदगियां। अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों घटनाओं में वाहन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टक्कर लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Nov 08, 2025

Road accident

Road accident (Representational Photo)

Road Accident: दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पहली घटना में 5 नवम्बर को दोपहर नमन दास मानिकपुरी पिता द्रोण कुमार मानिकपुरी (16) निवासी चंदखुरी, अपने मित्र राकेश दास मानिकपुरी के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जीक्यू 3664 से अपने घर से निकल कर ग्राम गढ़फुलझर की ओर जा रहा था। दोपहर लगभग 1 बजे बसना-पदमपुर मार्ग पर ग्राम छोटे डाभा स्थित पेट्रोल पंप के आगे सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाद में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक घटनास्थल से फरार हो गया। जब ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने दोनों युवकों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसना भेजा। जहां चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत 16 वर्षीय नाबालिग नमन दास मानिकपुरी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसके मित्र राकेश दास को गंभीर चोट लगी है। परिजनों की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।

पैदल चल रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी टक्कर

एनएच-53 पर ग्राम बरबसपुर नाला के आगे एक 75 वर्षीय वृद्ध सड़क किनारे चलते हुए बोहारपार की ओर पैदल जा रहा था। इसी दौरान बसना से सरायपाली की ओर जा रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारते हुए खुद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। वृद्ध की सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर (Road Accident) ही मौत हो गई। ग्राम बरबसपुर निवासी प्रदीप भोई ने बसना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि 5 नवम्बर की सुबह ग्राम बरबसपुर के एनएच-53 पर उनके पिता पवित्रो भोई को मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जीएल 5415 के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनके पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि, आरोपी बाइक सवार को उपचार के लिए सरायपाली अस्पताल भेजा गया।

ये भी पढ़ें

CG Road Accident: तेज रफ्तार ट्रेलर ने मवेशियों के झुंड को रौंदा, 3 की मौत, सड़क पर बिखरा खून…
बिलासपुर
सड़क पर बैठे मवेशी (Photo Patika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / तेज रफ्तार का कहर… अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा?

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, 182 केन्द्रों के लिए 74 नोडल अधिकारी नियुक्त… प्रशासन सतर्क

धान खरीदी ( Photo - Patrika )
महासमुंद

राहत की खबर: इस जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत दिए जाएंगे 5,360 नए गैस कनेक्शन, इन्हें मिलेगा लाभ

गैस कनेक्शन (photo-patrika)
महासमुंद

तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा! कांग्रेस का आरोप- भाजपा नेताओं ने उठाया तीर्थ यात्रा का लाभ

तीर्थ दर्शन योजना में फर्जीवाड़ा (photo source- Patrika)
महासमुंद

बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर जताया आक्रोश, मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

बैंक कर्मियों का हड़ताल (photo source- Patrika)
महासमुंद

नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर… जानें कैसे हुआ हादसा?

Road accident
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.