तेज रफ्तार का कहर… अलग-अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, जानें कैसे हुआ हादसा?

Road Accident: दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पहली घटना में 5 नवम्बर को दोपहर नमन दास मानिकपुरी पिता द्रोण कुमार मानिकपुरी (16) निवासी चंदखुरी, अपने मित्र राकेश दास मानिकपुरी के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 06 जीक्यू 3664 से अपने घर से निकल कर ग्राम गढ़फुलझर की ओर जा रहा था। दोपहर लगभग 1 बजे बसना-पदमपुर मार्ग पर ग्राम छोटे डाभा स्थित पेट्रोल पंप के आगे सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।