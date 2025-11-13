आयुष्मान योजना में बड़ी लापरवाही! जिले के तीन निजी अस्पताल 3 महीने के लिए निलंबित, जानें मामला

3 अस्पताल तीन महीने के लिए निलंबित (photo source- Patrika)
Ayushman Scheme: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत निजी अस्पताल महानदी हॉस्पिटल महासमुंद, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली को योजना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 3 माह के लिए निलंबित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव ने बताया कि महानदी हॉस्पिटल, सेवा भवन हॉस्पिटल ग्राम जगदीशपुर पिथौरा एवं अंबिका हॉस्पिटल ग्राम खरखरी सरायपाली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों में पात्रता अनुसार मरीज को चिकित्सकीय सुविधा निर्धारित पैकेज के तहत नियमानुसार नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।
Ayushman Scheme: योजना से पंजीकृत अस्पताल मरीजों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार इलाज नहीं करता या आयुष्मान कार्ड से नि:शुल्क इलाज करने से मना करता है, तो इसकी शिकायत तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर अथवा लिखित शिकायत सीएमएचओ कार्यालय एवं बीएमओ कार्यालय में करें।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग