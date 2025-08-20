Bus Accident: रायपुर जा रही बस ट्रक से टकराई, 10 फीट गहरे गड्ढे में उतरी, बाल-बाल बचे यात्री

थाना साकरा की पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी और 112 डायल पुलिस टीम ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। इनकी सक्रियता से हाईवे पर न तो जाम लगा और न ही यातायात बाधित हुई। इस दुर्घटना में बस और ट्रक दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राथमिक जांच में साफ हुआ है कि हादसा बस चालक की लापरवाह और तेज रतार ओवरटेक की वजह से हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।