Bus Accident: रायपुर जा रही बस ट्रक से टकराई, 10 फीट गहरे गड्ढे में उतरी, बाल-बाल बचे यात्री

Bus Accident: सरायपाली से रायपुर जा रही रॉयल ट्रैवल्स की यात्री बस क्रमांक सीजी 06 एचसी 1467 मंगलवार को भगतदेवरी तुलसी ढाबा के पास ट्रक से सीधे टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में उतर गई।
वहीं, ट्रक सड़क के बीचोंबीच खड़ा हो गया और हाइवे पर लगे करीब 1 फीट ऊंचे बैरिकेड टूटकर दूसरी लेन की ओर जा पहुंचे। हादसे के बाद बस में सवार यात्री दहशत में आ गए। गनीमत रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई। इस दौरान बस में बैठे दो यात्रियों के सिर में हल्की चोट आई। जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। अन्य यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सांकरा अपने पूरे स्टॉफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। उन्होंने सबसे पहले यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और सड़क को क्लीयर कराने का काम शुरू करवाया। थाना प्रभारी की तत्परता और पुलिस-प्रशासन की सक्रियता से किसी भी यात्री को गंभीर नुकसान नहीं होने दिया गया। इसी बीच फोरलेन हाइवे टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तुरंत बैरिकेड लगाए और सड़क को सुरक्षित किया।
थाना साकरा की पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी और 112 डायल पुलिस टीम ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। इनकी सक्रियता से हाईवे पर न तो जाम लगा और न ही यातायात बाधित हुई। इस दुर्घटना में बस और ट्रक दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राथमिक जांच में साफ हुआ है कि हादसा बस चालक की लापरवाह और तेज रतार ओवरटेक की वजह से हुआ। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।