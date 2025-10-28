Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

CG News: सहकारी समितियों में फिर लटकेंगे ताले, इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन

CG News: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को धमतरी में हुंकार रैली निकालेगा।

महासमुंद

Oct 28, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ मंगलवार को चार सूत्रीय मांगों को लेकर हुंकार रैली धमतरी में निकालेगा। रायपुर में अनुमति नहीं मिलने से धमतरी में हुंकार रैली होगा। सहकारी समितियों में कार्य ठप रहेगा। इससे किसान पंजीयन और राशन वितरण प्रभावित होगा।

सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय ज्ञापन और रैली निकाली थी। 28 अक्टूबर को एक दिवसीय हुंकार रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। 3 से 11 नवंबर तक आंदोलन, 12 नवंबर से कैबिनेट के निर्णय तक आंदोलन किया जाएगा। केवल सहकारी समिति के कर्मचारी ही नहीं कप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल पर है।

CG News: सहकारी समिति संघ के तुलाराम और जय प्रकाश साहू ने बताया कि मुख्य मांगों में प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह प्रदान की जाए। कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, सूखत की समस्या का समाधान करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।

महासमुंद

छत्तीसगढ़

