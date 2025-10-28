CG News: सहकारी समितियों में फिर लटकेंगे ताले, इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी करेंगे आंदोलन

CG News: सहकारी समिति संघ के तुलाराम और जय प्रकाश साहू ने बताया कि मुख्य मांगों में प्रदेश के सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान राशि मध्यप्रदेश सरकार की तरह प्रदान की जाए। कांडे कमेटी की अध्यक्षता रिपोर्ट सेवानियम 2018 संशोधन में भविष्य निधि, महंगाई भत्ता, सूखत की समस्या का समाधान करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।