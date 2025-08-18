CG News: मानसून ने दिया धोखा… ललचाते बादल बिना बरसे निकल रहे आगे, किसानों की बढ़ी चिंता

1 जून से 17 अगस्त तक महासमुंद विकासखंड में 508 मिमी बारिश हुई है, जो औसत वर्षा 33 प्रतिशत कम है। सरायपाली विकासखंड में 586 मिमी बारिश हुई है। औसत से 13 प्रतिशत कम है। बसना में 549 मिमी बारिश हुई है, जो औसत वर्षा से 29 प्रतिशत कम है। पिथौरा विकासखंड में ही औसत वर्षा से ज्यादा बारिश हुई है। अब तक 784 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह 25 फीसदी ज्यादा है। बागबाहरा में 549 मिमी बारिश हुई है। 10 प्रतिशत बारिश हुई है। कोमाखान में 513 मिमी बारिश हुई है व औसत से 14 प्रतिशत कम है।