CG Mausam Update: अगले 24 घंटे में अतिभारी बारिश की संभावना, कई इलाकों में गरज-चमक की चेतावनी

अगस्त में 334 मिमी पानी गिर जाता है। इस हिसाब से देखें तो आधे दिनों में आधी भी बारिश नहीं हुई है। इस माह कहीं-कहीं भारी बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कम पानी बरसा है। राजधानी में रूक-रूककर हल्की बारिश हो रही है। 15 अगस्त की रात बादलों की गर्जना से लोग भयभीत हो रहे थे। दरअसल तेज बारिश के साथ गर्जना भी जोरदार थी। दुर्ग-भिलाई में भी ऐसी ही गर्जना की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में गर्जना का औसत दिन 2 से 3 है। इस माह बिजली गिरने की आशंका भी ज्यादा रहती है।