रायपुर

CG Mausam Update: अगले 24 घंटे में अतिभारी बारिश की संभावना, कई इलाकों में गरज-चमक की चेतावनी

CG Mausam Update: दुर्ग-भिलाई में भी ऐसी ही गर्जना की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में गर्जना का औसत दिन 2 से 3 है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 17, 2025

भारी बारिश का अलर्ट (Photo source- Patrika)
भारी बारिश का अलर्ट (Photo source- Patrika)

CG Mausam Update: प्रदेश में अगस्त में व्यापक बारिश नहीं हो रही है। पिछले 16 दिनों में महज 100 मिमी पानी बरसा है, जो सामान्य से कम है। जबकि जुलाई में 400 मिमी से ज्यादा बारिश हुई थी। खाड़ी में सिस्टम तो बना है, लेकिन यह ज्यादा बरस नहीं रहा है। अभी तक प्रदेश में 732.2 मिमी पानी गिरा है, जो कि सामान्य से 5 फीसदी कम है।

CG Mausam Update: भारी से अतिभारी बारिश का ट्रेंड

वहीं रायपुर जिले में सामान्य से 7 फीसदी कम 632.9 मिमी पानी गिरा है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है। बारिश की लिहाज से अगस्त अच्छा नहीं गुजर रहा है। जुलाई तक प्रदेश में 633 मिमी वर्षा हो चुकी थी। अगस्त में भारी से अतिभारी बारिश का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। यही नहीं 31 में 16 दिन पानी गिरने का औसत रहा है।

फिर मानसून सक्रिय, एक हफ्ते तक झमाझम बारिश के आसार, कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी
रायपुर
बारिश का दौर जारी (Photo source- Patrika)

अगस्त में 334 मिमी पानी गिर जाता है। इस हिसाब से देखें तो आधे दिनों में आधी भी बारिश नहीं हुई है। इस माह कहीं-कहीं भारी बारिश हो रही है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कम पानी बरसा है। राजधानी में रूक-रूककर हल्की बारिश हो रही है। 15 अगस्त की रात बादलों की गर्जना से लोग भयभीत हो रहे थे। दरअसल तेज बारिश के साथ गर्जना भी जोरदार थी। दुर्ग-भिलाई में भी ऐसी ही गर्जना की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में गर्जना का औसत दिन 2 से 3 है। इस माह बिजली गिरने की आशंका भी ज्यादा रहती है।

24 घंटे में बस्तर में ज्यादा बरसे बादल

CG Mausam Update: पिछले 24 घंटे में बस्तर संभाग में बादल ज्यादा बरस रहे हैं। छोटेडोंगर में 11 सेमी पानी बरस गया। वहीं पोंडी बचरा, दरभा में 8, बारसूर व सुकमा में 7-7 सेमी पानी गिरा। ये भारी बारिश की श्रेणी में आता है। वहीं बास्तानार, चांपा, कुटरू, भानपुरी, नानगुर, उसूर में6, कोहकामेटा, कोंटा, खड़गवा में 5, जगरगुंडा, भोपालपट्टनम, दोरनापाल, करपावंड, कटे कल्याण, रायपुर में 4-4 सेमी बारिश हुई।

Published on:

17 Aug 2025 06:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Mausam Update: अगले 24 घंटे में अतिभारी बारिश की संभावना, कई इलाकों में गरज-चमक की चेतावनी

