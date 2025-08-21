CG News: डेंजर जोन बना शहर का ये नेशनल हाइवे, लंबे समय से हो रही है बाइपास निर्माण की मांग

दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। नेशनल हाइवे पर लगातार दुर्घटना हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व एक दंपती की मौत कांग्रेस भवन के पास हुई थी। जहां ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई थी।