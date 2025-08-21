Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महासमुंद

CG News: डेंजर जोन बना शहर का ये नेशनल हाइवे, लंबे समय से हो रही है बाइपास निर्माण की मांग

CG News: दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया।

महासमुंद

Laxmi Vishwakarma

Aug 21, 2025

दुर्घटना में एक और मौत (Photo source- Patrika)
दुर्घटना में एक और मौत (Photo source- Patrika)

CG News: महासमुंद शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 353 पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने एक दिव्यांग की स्कूटी को अपनी चपेट में लेते हुए विद्युत पोल को टक्कर मार दी। जिसके कारण एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। एनएच-353 पर ट्रक टीएन 56 के 5799 ने स्कूटी क्रमांक सीजी 06 जीबी 9576 को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक बागबाहरा से रायपुर की ओर जा रहा था।

CG News: डेंजर जोन बना ये शहर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नयापारा वार्ड-सात के निवासी मारुति राव(६२) तुमगांव रोड ओवरब्रिज से उतरकर सब्जी बाजार की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से ट्रक आया और ठोकर मार दी। व्यक्ति स्कूटी सहित घसीटते हुए विद्युत पोल के पास पहुंचा, जहां ट्रक के धक्के से व्यक्ति को गंभीर चोट आई। जिससे घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

CG News: केरल हाईकोर्ट के फैसले से जाग उठी है उम्मीद, लोगों ने कहा- बस्तर में भी माफ होना चाहिए टैक्स
जगदलपुर
बस्तर में भी बंद हो टोल वसूली (Photo source- Patrika)

दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। नेशनल हाइवे पर लगातार दुर्घटना हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व एक दंपती की मौत कांग्रेस भवन के पास हुई थी। जहां ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई थी।

तुमगांव रोड ओवरब्रिज की बनावट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जब ब्रिज का शुभारंभ हुआ था तब भी लगातार दुर्घटना के मामले सामने आए थे। भारी वाहनों को मोड़ने में दिक्कते आती है। डिवाइर के कारण कई बार भारी वाहन ब्रिज की ओर वाहन मोड़ नहीं पाते हैं।

365 दुर्घटनाओं में 234 की मौत

CG News: जिले में सात महीनों में कुल 365 दुर्घटनाएं हुई हैं। अब तक कुल 234 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 327 लोग घायल हो चुके हैं। लोग वाहन को आगे बढ़ाने से पहले दाएं और बाएं नहीं देखते हैं। यातायात शाखा प्रभारी धनेंद्र ध्रुव ने बताया कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा।

शहर के लोग लंबे समय से बाइपास निर्माण की मांग कर रहे हैं। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पूर्व में भी शहर में दुर्घटना हो चुकी है। शहर में ट्रकों की स्पीड लिमिट तय नहीं है। त्योहारी सीजन में भीड़ के दौरान भी ट्रकों की रतार कम नहीं होती है। बताया जा रहा है कि बाइपास के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

CG Accident: नेशनल हाइवे 30 में दर्दनाक हादसा, पुल से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 लोग जिंदा जले
कांकेर
CG Accident: नेशनल हाइवे 30 में दर्दनाक हादसा, पुल से टकराने के बाद कार में लगी आग, 4 लोग जिंदा जले

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 06:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / CG News: डेंजर जोन बना शहर का ये नेशनल हाइवे, लंबे समय से हो रही है बाइपास निर्माण की मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.