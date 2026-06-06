Mahasamund News: महासमुंद में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, 8 जून को लग रहा अप्रेंटिसशिप मेला, 10वीं 12वीं पास करे आवेदन

Mahasamund News: महासमुंद जिले के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास का बेहतरीन अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 8 जून को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई), महासमुंद द्वारा 8 जून को अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला प्रात: 9 बजे से आईटीआई परिसर, लभराखुर्द बीज निगम के पास, महासमुन्द में आयोजित होगा।