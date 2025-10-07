किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा

पीएम किसान समान निधि योजना के तहत तीन किस्त में 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा अब तक 20 किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है, 21 वीं किस्त भी शीघ्र जारी की जा सकती है, हालकि अभी तिथि जारी नहीं की गई है। किसानों से ईकेवाईसी व आधार अपडेट कराने के लिए अपील की जा रही है। पिछली किस्त किसानों को अगस्त माह में प्रदान की गई थी।