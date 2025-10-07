किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही! 3 हजार किसानों का आधार अपडेट नहीं, 1637 पर भुगतान रुकने का खतरा(photo-patrika)
PM Kisan Nidhi Yojana: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पीएम किसान समान निधि योजना के तहत शीघ्र ही 21 वीं किस्त जारी हो सकती है। इधर 1637 किसानों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है और 3 हजार से अधिक किसानों का आधार अपडेट नहीं हुआ है। ईकेवाईसी नहीं होने पर योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
पीएम किसान समान निधि योजना के तहत तीन किस्त में 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा अब तक 20 किस्त की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है, 21 वीं किस्त भी शीघ्र जारी की जा सकती है, हालकि अभी तिथि जारी नहीं की गई है। किसानों से ईकेवाईसी व आधार अपडेट कराने के लिए अपील की जा रही है। पिछली किस्त किसानों को अगस्त माह में प्रदान की गई थी।
अगस्त माह में 1 लाख 30 हजार 141 किसानों को 29.99 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 21 वीं किस्त में भी लगभग इतने ही किसानों को समान निधि का भुगतान किया जाएगा। पात्र किसान को दो हजार रुपए प्रदान किया जाएगा। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 1 लाख 34 हजार 738 किसान समान निधि के लिए पंजीयन कराया है।
जिले में एक लाख 33 हजार 101 किसानों की ईकेवाईसी पूर्ण हो चुकी है। 1637 किसानों का ईकेवाईसी नहीं हुआ है। कृषि विभाग के सहायक संचालक परमजीत सिंह कंवर ने बताया कि 99 प्रतिशत ईकेवाई हो चुकी है। किसानों को ईकेवाईसी कराने की अपील की जा रही है।
बागबाहरा 2677426450324
बसना 24783 24378 405
कोमाखान 345 342 0
महासमुन्द 28248 27731517
पिथौरा 25936 25677 259
सरायपाली 28655 285332
कुल 134738 1313 1637
किसानों का डिजिटल पंजीयन भी किया जा रहा है। एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन का कार्य जारी है। जिले के एक लाख 44 हजार किसानों ने एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन कराया है। किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराना जरूरी है।
बुजुर्ग किसान जिनका अंगूठे के निशान घिस चुके हैं, ऐसे किसानों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराने में दिक्कत आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जाने के बाद भी कई किसानों ने ईकेवाईसी नहीं कराया है, जिसके कारण योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
बागबाहरा विकासखंड में 99 प्रतिशत ईकेवाईसी कंपलीट हुआ है, वहीं बसना में 98, कोमाखान 100 प्रतिशत, महासमुंद विकासखंड में 98 प्रतिशत, पिथौरा विकासखंड मे 99 प्रतिशत,सरायपाली में 100 प्रतिशत ईकेवाईसी पूर्ण हो चुका है। एक प्रतिशत या दो प्रतिशत किसानों का ईकेवाईसी पेंडिंग है।
बड़ी खबरेंView All
महासमुंद
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग