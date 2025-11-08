राहत की खबर: इस जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत दिए जाएंगे 5,360 नए गैस कनेक्शन, इन्हें मिलेगा लाभ

गैस कनेक्शन (photo-patrika)
PM Ujjwala Yojana 3.0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (3.0) के तहत महासमुंद जिले की महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नए गैस कनेक्शन जारी किए जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में महासमुंद जिले को 5,360 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे जिले के हजारों परिवारों को धुआं रहित रसोई का लाभ मिलेगा और महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलेगी।
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, नगरपालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कहा है कि जिले के सभी पात्र परिवारों से आवेदन पत्र आगामी सात दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएं।
आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदक को ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण कराना आवश्यक होगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, राशन कार्ड की छायाप्रति, आवेदक एवं परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा अपवंचन घोषणा/स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य किया गया है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि कोई भी आवेदक दो विभिन्न गैस एजेंसियों में आवेदन न करे, ताकि योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और पात्र हितग्राहियों को वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आवेदन का परीक्षण और सत्यापन सावधानीपूर्वक किया जाए।
सभी गैस एजेंसियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्रों की जांच और नए गैस कनेक्शन जारी करने की पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाए।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले नए गैस कनेक्शन से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें खाना पकाने के लिए लकड़ी या कोयले के धुएं से जूझना नहीं पड़ेगा। उज्ज्वला योजना का यह तीसरा चरण महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगा।
प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले के सभी पात्र परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाए ताकि हर घर रसोई गैस से रोशन हो और महिलाओं का जीवन सुरक्षित व स्वस्थ बने।
