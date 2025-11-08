राहत की खबर: इस जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत दिए जाएंगे 5,360 नए गैस कनेक्शन, इन्हें मिलेगा लाभ

PM Ujjwala Yojana 3.0: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (3.0) के तहत महासमुंद जिले की महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नए गैस कनेक्शन जारी किए जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी क्रम में महासमुंद जिले को 5,360 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे जिले के हजारों परिवारों को धुआं रहित रसोई का लाभ मिलेगा और महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलेगी।