Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

महाराजगंज

कमिश्नर और DIG पहुंचे इंडो-नेपाल बॉर्डर के सोनौली चेकपोस्ट पर, चौबीस घंटे दिए सतर्कता बरतने का निर्देश

नेपाल में पैदा हुई राजनीतिक अशांति एवं हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर, भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। महराजगंज जिले के ठूठीबारी, सोनौली, झुलनीपुर समेत अन्य क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई गई है। कमिश्नर और DIG ने भी दौरा कर उचित दिशा निर्देश दिया।

महाराजगंज

anoop shukla

Sep 11, 2025

Up news, mahrajganj
फोटो सोर्स: पत्रिका, सोनौली चेक पोस्ट का निरीक्षण कर कमिश्नर, DIG

महराजगंज में कमिश्नर अनिल ढींगरा और DIG रेंज गोरखपुर एस.चिनप्पा ने भारत-नेपाल सोनौली सीमा का दौरा किया। दोनों अधिकारियों ने DM महराजगंज, SP महराजगंज और SSB के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा किए।

पेट्रोलिंग के साथ ही ड्रोन से निगरानी की जाए

कमिश्नर ने सीमा पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा। नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। SDM और CO को लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने को कहा। DIG ने पुलिस और SSB को सीमा पर निरंतर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन से निगरानी और इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखने को कहा।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी…अंतरराज्यीय गिरोह के 8 बदमाश पकड़े गए, एक करोड़ के जेवरात बरामद
गोरखपुर
Up news, gorakhpur

मीटिंग में प्रशासनिक, पुलिस, SSB के अधिकारी उपस्थित रहे

DM महराजगंज ने बताया कि जनपद में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। जिला प्रशासन, पुलिस और SSB मिलकर सीमा क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा का निरीक्षण भी किया। बैठक में SSB, जिला और पुलिस प्रशासन के सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

यूपी के इस ज‍िले में 61 पुल‍िसकर्मि‍यों का तबादला, SP ने कई चौकी प्रभारी भी बदले, विभाग में मची हलचल
सम्भल
up sambhal police transfer 61 sub inspectors new chowki incharge

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2025 11:30 am

Published on:

11 Sept 2025 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / कमिश्नर और DIG पहुंचे इंडो-नेपाल बॉर्डर के सोनौली चेकपोस्ट पर, चौबीस घंटे दिए सतर्कता बरतने का निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.