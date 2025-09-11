कमिश्नर और DIG पहुंचे इंडो-नेपाल बॉर्डर के सोनौली चेकपोस्ट पर, चौबीस घंटे दिए सतर्कता बरतने का निर्देश

कमिश्नर ने सीमा पर सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमों को अलर्ट मोड पर रखने को कहा। नेपाल से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। SDM और CO को लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने को कहा। DIG ने पुलिस और SSB को सीमा पर निरंतर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन से निगरानी और इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखने को कहा।