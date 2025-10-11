यूपी के इस जिले में सोशल मीडिया पर फैली RDX मिलने की फर्जी अफवाह, घंटों मचा रहा हड़कंप

पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पाया गया कि यह भ्रामक वीडियो मोहम्मद अख्तर, अमित अग्रहरि, हरि गुप्ता, बिट्ठ विश्वकर्मा और अर्जेय वर्मा, विपिन सिंह, श्यामसुंदर गौड़ सहित अन्य अज्ञात लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से पोस्ट किया था। इन पोस्टों के कारण क्षेत्र में अफवाह और भ्रम का माहौल फैल गया। ASP महराजगंज ने बताया कि मुजुरी चौकी प्रभारी की तहरीर पर सात नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।