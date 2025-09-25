मिशन शक्ति 5.0 : जानिए कौन है रिम्स सिंह, एक दिन के लिए बनी SP महराजगंज

रिम्स ने जिला पुलिस को को निर्देश दिए कि हर फरियादी और आम नागरिक से पुलिस अपना सरल व्यवहार रखें। विशेष तौर पर महिलाओं और लड़कियों को यह विश्वास दिलाया जाए कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है। निचलौल थाने के मिशन शक्ति केंद्र से संपर्क कर उन्होंने एक शिकायतकर्ता महिला से सीधे बात की। महिला ने बताया कि उसके पारिवारिक विवाद का समाधान मिशन शक्ति केंद्र ने कर दिया है। वह पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। रिम्स ने कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। वहां मिशन शक्ति की हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ली। रिम्स ने बताया कि आज वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहीं की एक दिन के लिए जिले की कमान उन्हें मिली।