धर्मांतरण की शिकायत पर थाना प्रभारी ने की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बदसलूकी, बोले…नौकरी की ऐसी की तैसी…?

जानकारी के मुताबिक ग्रामसभा बिसोखोर में मंगलवार को श्रीमद्भागवत कथा के लिए गांव वाले चंदा इकट्ठा कर रहे थे, इसी बीच जब वे हरिजन बस्ती में पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने न सिर्फ चंदा देने से मना कर दिया ग्रामीणों से नोंकझोंक भी किया मामला हाथापाई तक भी पहुंच गया। ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ लोग लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध करने पर वे हिंसक रवैया अपना लेते हैं। ग्राम प्रधान के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कोठीभार थाने में दर्ज कराई।