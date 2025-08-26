विदेश में नौकरी और चमचमाती जिंदगी की चकाचौंध…एयरपोर्ट पहुंचे ही 6 हजार युवकों के टूटे अरमान, 30 करोड़ ठगे गए

एयरपोर्ट की जांच में ठगे गए युवक फर्जीवाड़े में दबोच लिए गए, जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तब करोड़ों की ठगी का मामला देख पुलिस अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। अधिकारियों ने मामले के पर्दाफाश के लिए साइबर सेल और सर्विलांस को लगाया। साइबर क्राइम और चौक पुलिस टीम ने जाल बिछा कर विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 7 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी युवाओं को खाडी के देशों , इजराइल, ओमान, कंबोडिया व साउथ अफ्रीका आदि में भेजने का झांसा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, नौ मोबाइल बरामद किया है।