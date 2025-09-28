Patrika LogoSwitch to English

महाराजगंज

ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त किए SP, चोरी और ड्रोन की अफवाह पर ग्रामीणों को ध्यान ने देने को किए जागरूक

यूपी के कई जिलों में रात में ड्रोन और चोरों की अफवाह से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। महराजगंज जिले के SP शनिवार की रात कई गांवों का रात्रि गश्त कर ग्रामीणों को पुलिस की उपस्थिति का भरोसा दिलाए।

less than 1 minute read

महाराजगंज

image

anoop shukla

Sep 28, 2025

Up news, mahrajganj

फोटो सोर्स: महराजगंज पुलिस X, SP ने किया रात्रि गश्त

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरों के आने और ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर नागरिकों में पैदा हुए भय को दूर करने के लिए SP भारी फोर्स के साथ गांवों में पैदल रात्रि गश्त किए। उनका यह भ्रमण चोरी और ड्रोन उड़ाने संबंधी अफवाहों पर अंकुश लगाने और ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा देने के उद्देश्य से किया गया। निचलौल और सिंदुरिया थाना क्षेत्रों के गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया। पुलिस अब ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाएगी। ग्रामीणों को सोशल मीडिया पर आने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई।

ग्रामीण किसी भी संदिग्ध की सूचना पुलिस को दें, खुद कानून हाथ में न लें

SP ने मातहतों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक करना आवश्यक है। जनपद के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कुछ असामाजिक तत्व ड्रोन उड़ाने और चोरी की अफवाहें फैला रहे हैं। ग्रामीणों को बताया गया है कि किसी भी संदिग्ध या बाहरी व्यक्ति को देखकर तुरंत डायल-112, नजदीकी चौकी या थाने पर सूचना दें। कानून अपने हाथ में न लें, पुलिस खुद कारवाई करेगी। SP ने थानेदारों और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में कोताही न करने का निर्देश दिया है।

