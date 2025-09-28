ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त किए SP, चोरी और ड्रोन की अफवाह पर ग्रामीणों को ध्यान ने देने को किए जागरूक

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चोरों के आने और ड्रोन उड़ने की अफवाहों पर नागरिकों में पैदा हुए भय को दूर करने के लिए SP भारी फोर्स के साथ गांवों में पैदल रात्रि गश्त किए। उनका यह भ्रमण चोरी और ड्रोन उड़ाने संबंधी अफवाहों पर अंकुश लगाने और ग्रामीणों को सुरक्षा का भरोसा देने के उद्देश्य से किया गया। निचलौल और सिंदुरिया थाना क्षेत्रों के गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया। पुलिस अब ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाएगी। ग्रामीणों को सोशल मीडिया पर आने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर भरोसा न करने की सलाह भी दी गई।