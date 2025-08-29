3 दिनों तक घर में सड़ती रही पिता की लाश; नदी में बहाने का लिया फैसला, रूला देगी बेबस मासूमों की कहानी

बिस्मिल नगर के सभासद राशिद कुरैशी को किसी अज्ञात फोन नंबर से इन मासूमों के हालात के बारे में पता चला। वो तत्काल मौके पर साथियों के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब वो पहुंचे तो शव सड़ रहा था, जिससे दुर्गंध आ रही थी। कोई लाश के पास तक नहीं जा रहा था। हम लोगों ने तुरंत लकड़ियों का इंतजाम किया। इसके बाद पूरे हिंदू रीति-रिवाज के साथ मृतक का अंतिम संस्कार कराया। जब तक शव का पूरी तरह से अंतिम संस्कार नहीं हो गया, हम लोग वहां पर मौजूद रहे।