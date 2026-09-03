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भाई की लाश देख फफक-फफककर रोया दरोगा भाई, पलवल हादसे ने उजाड़े 6 परिवार

Road Accident: हरियाणा के पलवल में खाटू श्याम के दर्शन करके घर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए एक भयानक सड़क हादसे ने मैनपुरी के किशनी इलाके में मातम मचा दिया है। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई।
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मैनपुरी

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Shaitan Prajapat

Sep 03, 2026

Palwal Road Accident

पलवल सड़क दुर्घटना में 6 श्रद्धालुओं की मौत, परिजनों में चीख-पुकार (फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट )

Palwal Road Accident Khatu Shyam Devotees Death: हरियाणा के पलवल में खाटू श्याम के दर्शन करके घर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी इलाके में मातम छा दिया है। हादसे में छह लोगों की जान चली गई। घायल हुए श्रद्धालु भी किशनी थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

सब-इंस्पेक्टर के भाई की मौत

मरने वालों में झांसी में तैनात सब-इंस्पेक्टर देवराज यादव के भाई विजय यादव भी शामिल हैं। विजय यादव किशनी इलाके के चांदा गांव के रहने वाले थे। परिवार में उनकी मौत की खबर से कोहराम मच गया। छह परिवारों का संसार उजड़ गया है। अपनों को खोने का दुख रिश्तेदारों के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। गांव-गांव में शोक की छाया छाई हुई है और लोग संवेदना व्यक्त करने पहुंच रहे हैं।

भाई का दर्दनाक रोना

अपने भाई विजय की लाश देखकर एक और भाई फफक-फफककर रो पड़े। उनका दर्द से कराहता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने वाला हर कोई भावुक हो रहा है। मृतक श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके घर लौट रहे थे। श्रद्धा का यह सफर अचानक मौत में बदल गया। परिवारों का कहना है कि वे खुशी-खुशी लौट रहे थे, लेकिन नियति ने साथ नहीं दिया।

सोशल मीडिया पर चर्चा

किशनी थाना क्षेत्र के कई गांवों से जुड़े लोग इस हादसे में शामिल थे। मौत की खबर फैलते ही परिजन हादसे के स्थान और अस्पताल पहुंचने लगे। स्थानीय प्रशासन भी सहायता के लिए सक्रिय हो गया है। भाई के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लोग टिप्पणियों में दुख जता रहे हैं और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कई यूजर्स ने प्रशासन से मुआवजे और उचित जांच की मांग भी की है।

आगे की कार्रवाई

चांदा गांव समेत अन्य गांवों में शोकसभाएं हो रही हैं। महिलाओं और बच्चों का रोना-धोना बंद नहीं हो रहा। रिश्तेदारों का कहना है कि अचानक हुई इस त्रासदी ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मृतकों के शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।

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Updated on:

03 Sept 2026 04:22 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mainpuri / भाई की लाश देख फफक-फफककर रोया दरोगा भाई, पलवल हादसे ने उजाड़े 6 परिवार

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