भाई की लाश देख फफक-फफककर रोया दरोगा भाई, पलवल हादसे ने उजाड़े 6 परिवार

Palwal Road Accident Khatu Shyam Devotees Death: हरियाणा के पलवल में खाटू श्याम के दर्शन करके घर लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किशनी इलाके में मातम छा दिया है। हादसे में छह लोगों की जान चली गई। घायल हुए श्रद्धालु भी किशनी थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के बताए जा रहे हैं। हादसे की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।