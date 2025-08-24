कभी देखा है 4 पैर वाला मुर्गी का चूज़ा ? दुर्लभ चूजे को देखने उमड़ी भीड़

हैरत में डाल देने वाला ये मामला जिले के बबलिया गांव का है, जहां रहने वाले एक किसान रतीराम नरेती के घर मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे से दो के बजाए चार पैरों वाले चूजे ने जन्म लिया है। जैसे ही लोगो को इसकी जानकारी लगी, चूजे को देखने लोगो की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, क्युकी अब तक लोगो ने सिर्फ दो पैर वाले चूजे या मुर्गे को ही देखा था। लेकिन, ये घटना लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली है. इसे देखने पहले स्थानीय लोग पहुंचे और कुछ देर बाद आस पास गांव के लोग इकट्टा होने लगे। किसान के घर आई भीड़ में से ही किसी ने इसकी कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर लिए, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।