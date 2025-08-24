Patrika LogoSwitch to English

मंडला

कभी देखा है 4 पैर वाला मुर्गी का चूज़ा ? दुर्लभ चूजे को देखने उमड़ी भीड़

Rare Chick : एक किसान के घर में पली मुर्गी ने चार पैरों वाले चूजे को जन्म दिया है। इस दुर्लभ चूजे के बारे में जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में चूजे को देखने किसान के घर पहुंच रहे हैं।

मंडला

Faiz Mubarak

Aug 24, 2025

4 पैर वाला दुर्लभ चूज़ा? (Photo Source- Patrika

Rare Chick : सोशल मीडिया के इस दौर में अकसर हमें देश-दुनियां के हैरत में डाल देने वाले नजारे देखने को मिलते रहते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें अपनी आंखों तक पर विश्वास नहीं होता। ऐसा ही एक विश्वास से परे एक वीडियो मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आया है। यहां एक किसान के घर में पली मुर्गी ने चार पैरों वाले चूजे को जन्म दिया है। इस दुर्लभ चूजे के बारे में जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में चूजे को देखने किसान के घर पहुंच रहे हैं।

हैरत में डाल देने वाला ये मामला जिले के बबलिया गांव का है, जहां रहने वाले एक किसान रतीराम नरेती के घर मुर्गी द्वारा दिए गए अंडे से दो के बजाए चार पैरों वाले चूजे ने जन्म लिया है। जैसे ही लोगो को इसकी जानकारी लगी, चूजे को देखने लोगो की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, क्युकी अब तक लोगो ने सिर्फ दो पैर वाले चूजे या मुर्गे को ही देखा था। लेकिन, ये घटना लोगों के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली है. इसे देखने पहले स्थानीय लोग पहुंचे और कुछ देर बाद आस पास गांव के लोग इकट्टा होने लगे। किसान के घर आई भीड़ में से ही किसी ने इसकी कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर लिए, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

क़हा जाता है यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकृति है, जिससे अतरिक्त अंग विकसित हो जाते है सामान्य तौर पर ऐसी मुर्गियां सामान्य जीवन नहीं जी पाती, लेकिन सबसे खास बात ये है कि, इस मुर्गी क़े साथ साथ उसका चूजा भी पूरी तरह स्वास्थ्य है। हालांकि, ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं।

Published on:

24 Aug 2025 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandla / कभी देखा है 4 पैर वाला मुर्गी का चूज़ा ? दुर्लभ चूजे को देखने उमड़ी भीड़

