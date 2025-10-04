टाइगर स्टेट एमपी के जंगल बने अखाड़ा, टेरिटरी के लिए एक-दूसरे की जान ले रहे TIGERs

Tigers in MP: कान्हा नेशनल पार्क के लिए दशहरा का दिन काफी दु:खद रहा। दो अक्टूबर को दो घटनाओं में तीन बाघों की मौत हो गई। कारण आपसी संघर्ष बताया जा रहा है। इसी के साथ इस साल कान्हा में आपसी संघर्ष से जान गंवाने वाले बाघों की संख्या 7 हो गई है। कुल नौ की मौत इस साल हुई है। बीते चार वर्ष में 20 बाघों ने दम तोड़ा है। विशेषज्ञों की मानें तो बाघों की बढ़ती संख्या के लिहाज से जंगल छोटे पड़ रहे हैं। अपनी टेरेटरी बनाने और बचाने बाघ संषर्ष करते हैं। इसी में जान चली जाती है। कान्हा में लगभग 145 बाघ हैं।