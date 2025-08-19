एमपी में जल जीवन मिशन की नल जल योजना में बड़ी धांधली

जिला पंचायत सीईओ को इस योजना के अंतर्गत शिकायत मिली तो उन्होंने कुछ ओवरहेंड की गई ग्राम पंचायतों का सत्यापन करवाया। जिसमें सामने आया कि नलों के प्लेटफार्म अधिकांश जगह नहीं बनाए गए। यानि की सीमेंट का पूरा पैसा बचा लिया गया। इसके अलावा नल और टोटी नहीं लगाए गए इसका पैसा भी गायब कर दिया गया है। कागजों में ये भी बताया गया है कि इन 192 गांवों में 183.39 किलोमीटर रोड खोदी गई और इसमें से 182 किमी. की रोड को वापस भर दिया गया है। जबकि जमीन स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है और कई जगहों पर रोड की मरम्मत का काम ही नहीं किया गया है। पाइप लाइन की गहराई को लेकर भी गड़बड़ी मिली है।