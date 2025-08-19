Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर-इंदौर ट्रेन के स्लीपर कोच में महिला की मौत, भाई को राखी बांधकर लौट रही थी

mp news: भानपुरा में भाई को राखी बांधने के बाद इंदौर लौट रही महिला की ट्रेन में बैठने के 20 मिनट बाद बिगड़ी तबीयत, हार्ट अटैक से मौत..।

मंदसौर

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

mandsaur
mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपरा में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधकर अपने घर ट्रेन से लौट रही एक महिला की चलती ट्रेन में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना जोधपुर-इंदौर ट्रेन की है जिसके स्लीपर कोच में महिला सफर कर रही थी और ट्रेन में सवार होने के करीब 20 मिनट बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही उसके मायके और ससुराल में मातम पसर गया।

इंदौर-जोधपुर ट्रेन में आया हार्ट अटैक

जोधपुर से चलकर इंदौर जाने वाली 12466 जोधपुर-इंदौर ट्रेन में 46 साल की महिला श्वेता द्विवेदी भवानीमंडी स्टेशन से दोपहर 3.50 बजे स्लीपर कोच एस-5 में सवार हुई थीं। वो भानपुरा में रहने वाले अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थीं और वापस अपनी ससुराल इंदौर जा रही थीं। लेकिन ट्रेन में सवार होने के करीब 20 मिनट बाद ही श्वेता की तबीयत बिगड़ने लगी जिसके कारण उनकी 14 साल की बेटी आरवी और अन्य यात्रियों ने गरोठ स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई।

‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…
शिवपुरी
shivpuri

अस्पताल पहुंचने से मौत

ट्रेन में महिला को हार्ट अटैक की सूचना मिलते ही शामगढ़ स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर शाम 4.15 बजे आरपीएफ के राजबहादुर सिंह एवं 108 एबुलेंस कर्मचारियों की मदद से महिला श्वेता को गंभीर स्थिति में प्लेटफॉर्म एक पर उतार गया। यहां से 108 से सिविल अस्पताल शामगढ़ ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना भानपुरा में श्वेता द्विवेदी के मायके और ससुराल पक्ष के परिजन को दी। इस दौरान दोनों पक्षों से महिला के रिश्तेदार व परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे।

पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..
खंडवा
khandwa

