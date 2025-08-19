जोधपुर-इंदौर ट्रेन के स्लीपर कोच में महिला की मौत, भाई को राखी बांधकर लौट रही थी

ट्रेन में महिला को हार्ट अटैक की सूचना मिलते ही शामगढ़ स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर शाम 4.15 बजे आरपीएफ के राजबहादुर सिंह एवं 108 एबुलेंस कर्मचारियों की मदद से महिला श्वेता को गंभीर स्थिति में प्लेटफॉर्म एक पर उतार गया। यहां से 108 से सिविल अस्पताल शामगढ़ ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इसकी सूचना भानपुरा में श्वेता द्विवेदी के मायके और ससुराल पक्ष के परिजन को दी। इस दौरान दोनों पक्षों से महिला के रिश्तेदार व परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे।