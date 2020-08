Russian Corona Vaccine का ऐलान होते ही Silver 6500 रुपए धड़ाम, जानिए Gold हुआ कितना सस्ता

नई दिल्ली। जिस कोरोना वायरस वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) का इंतजार दुनिया कर रही थी उसका ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन कर दिया। जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price in International Market ) में भारी गिरावट देखने को मिली। जिसका भारतीय वायदा बाजार में भी देखने को मिला। घरेलू बाजार में चांदी ( Silver Price Slips ) कल के मुकाबले 6500 रुपए की गिरावट के साथ नीचे आई। वहीं सोना के दाम ( Gold Price Today ) में 2900 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली। जानकारों की मानें अमरीकी डॉलर में उछाल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के बेहतर आने की वजह से सोना और चांदी की कीमतों ( Gold And Silver Price ) में बिकवाली देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह ही घरेलू बाजार में सोना 56 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर को पार कर गया। वहीं दूसरी ओर चांदी 78 हजार रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी लुढ़का

पहले बात विदेशी बाजारों में सोना और चांदी की कीमत की बात करें तो कॉमेक्स पर सोना मौजूदा समय यानी भारतीय समय के अनुसार 9 बजकर 10 मिनट पर सितंबर अनुबंध 80 डॉला प्रति ओंस की गिरावट के साथ 1945 डॉलर प्रति ओंस के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसा ही यूरोपीय और लंदन के बाजारों में भी देखने को मिल रहा हैै। यूरोपीय बाजारों में 76 यूरो प्रति ओंस की गिरावट के साथ 1651 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। लंदन की मार्केट में सोना 65 पाउंड प्रति ओंस की गिरावट के साथ 1486 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं बात चांदी की करें तो कॉमेक्स पर सितंबर अनुबंध चांदी 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 27.16 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। यूरोप और ब्रिटेन के बाजारों में भी गिरावट 7 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। जिसकी वजह से दोनों बाजारों में चांदी के दाम क्रमश: 23 यूरो और 21 पाउंड प्रति ओंस हो गए हैं।

घरेलू बाजारों में सोना 2,900 रुपए तक सस्ता

इंटरनेशनल मार्केट में सोना के दाम में भारी गिरावट आने का असर घरेलू वायदा बाजार में भी देखने को मिला। आज दाम सोमवार के कारोबारी सत्र के मुकाबले 2,900 रुपए प्रति दा ग्राम तक लुढ़क गया। घरेलू बाजार में सोना रात 9 बजकर 25 मिनट पर 5 फीसदी की गिरावट के साथ 2,758 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ 52,188 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सोना 52,022 रुपए प्रति दस ग्राम तक लुढ़क गया। जबकि सोमवार को सोने के दाम 54,946 रुपए पर बंद हुए थे। वहीं बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना 56,191 रुपए के लाइफ टाइम हाइ पर पहुंच गए थे।

चांदी के दाम में 6500 रुपए तक की गिरावट

वहीं बात चांदी की कीमत की करें तो उसमें सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। सोमवार के मुकाबले आज चांदी 6500 रुपए प्रति किलोग्राम तकग लुढ़की है। घरेलू बाजार में चांदी 9 बजकर 25 मिनट पर 5,700 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 69,686 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज चांदी 68,913 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर तक भी पहुंच गया। जबकि सोमवार को चांदी 75,394 के स्तर पर बंद हुई थी। बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन चांदी की कीमत 77,949 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई थी।

सोने और चांदी के दाम में गिरावट

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार आज कोरोना वायरस की रशियन वैक्सीन की घोषणा होने के बाद सोने और चांदी के दाम में बिकवाली का दौर देखने को मिला है। यह इस बात का संकेत है कि अब कोरोना वायरस को मात देकर ग्लोबल इकोनॉमी को जल्दी पटरी पर लाया जा सकता है। वहीं एंजेल कमोडिटी के डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट ( कमोडिटी एंड रिसर्च ) अनुज गुप्ता के अनुसार आज सुबह से यूएस इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से सोने और चांदी के दाम में दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण है अमरीका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ें उम्मीद से बेहतर आने की वजह से सोना और चांदी में बिकवाली हुई है।