एएसपी अनुज चौधरी पहुंचे प्रेमानंद महाराज की शरण में, पूछा- क्या कार्रवाई करना अपराध? जानें जवाब

प्रेमानंद महाराज ने कहा कि न्यायाधीश साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सुनाते हैं। लेकिन वह निर्दोष है। ऐसे में यह पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों की सजा है। इस समय भले ही उसने कोई अपराध न किया हो। उस युवक को पिछले जन्म में किए गए पापों की सजा भोगनी पड़ेगी। डंडे भी खाने पड़ेंगे और यह तब तक चलेगा। जब तक सजा पूरी ना हो जाए। सजा पूरी होने के बाद साक्ष्य मिल जाएंगे कि वह निर्दोष है और छूट जाएगा। ऐसे में आप साक्ष्य के अनुसार कार्य करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। अर्थ यानी रिश्वत देकर यह कार्य किया जाए ‌तो दोष है।