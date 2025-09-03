Crime News: आटा मिल मालिक से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

मामले में वरिष्ठ प्रबंधक और कथित एजेंट दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, "CBI ने 1 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी फर्म ने मथुरा स्थित बैंक की शाखा से 1 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फर्म ने स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की पूरी राशि में से 90 लाख रुपये दे दिए लेकिन बचे 10 लाख रुपये शाखा प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधक ने शिकायतकर्ता से अनुचित लाभ लेने के इरादे से रोक लिए।''