मथुरा

Crime News: आटा मिल मालिक से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

Crime News: आटा मिल मालिक से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते बैंक प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ रुपये के ऋण पर मैनेजर ने कमीशन की मांग की थी।

मथुरा

Harshul Mehra

Sep 03, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

Crime News: मथुरा में CBI की टीम ने बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को आटा मिल मालिक से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। एक बयान में ऐजेंसी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ प्रबंधक कथित तौर पर एक बिचौलिए के जरिए पैसे ले रहा था।

1 करोड़ रुपये के ऋण पर मांगा कमीशन

मामले में वरिष्ठ प्रबंधक और कथित एजेंट दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा, "CBI ने 1 सितंबर को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी फर्म ने मथुरा स्थित बैंक की शाखा से 1 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फर्म ने स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की पूरी राशि में से 90 लाख रुपये दे दिए लेकिन बचे 10 लाख रुपये शाखा प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधक ने शिकायतकर्ता से अनुचित लाभ लेने के इरादे से रोक लिए।''

4% कमीशन की डिमांड

केंद्रीय एजेंसी के मुताबिक, जब शिकायतकर्ता का बेटा शेष 10 लाख रुपये की राशि लेने बैंक गया तो शाखा प्रमुख ने 1 करोड़ रुपये के स्वीकृत ऋण पर 4% कमीशन के साथ 4 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।

रिश्वत लेते बैंक कर्मचारी गिरफ्तार

CBI ने जाल बिछाया और आरोपी को उसके एक साथी के साथ 2 लाख रुपये की अवैध रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बैंक अधिकारियों की पहचान गरिमा सिंह और आरिफ मोहम्मद के रूप में हुई है।

03 Sept 2025 03:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Crime News: आटा मिल मालिक से 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते बैंक प्रबंधक गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

