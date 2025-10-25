Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

स्पा सेंटर की आड़ में बड़े पैमाने पर चल रहा है गंदा धंधा…सीओ आशना चौधरी की छापेमारी, आपत्तिजनक हाल में मिले युवक और युवतियां

मथुरा के प्रमुख बाजार विकास मार्केट में चल रहे एक स्पा सेंटर पर सीओ सिटी आशना चौधरी IPS के नेतृत्व में पुलिस ने देर शाम छापा मारा। इस दौरान यहां हड़कंप मचा रहा, पुलिस ने दर्जन भर युवक और युवतियां को हिरासत में लिया है।

less than 1 minute read
मथुरा

image

anoop shukla

Oct 25, 2025

Up news, mathura

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मथुरा में दो सपा सेंटरों पर छापेमारी

मथुरा के विकास बाजार में स्थित दो स्पा सेंटरों में उस समय हड़कंप मच गया, जब सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में पुलिस सेंटर पर पहुंची और जांच की। पुलिस की कार्रवाई में पांच युवक और छह युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया। बता दें कि मथुरा में बड़े पैमाने पर इन दिनों यह धंधा फैला हुआ है। मथुरा पुलिस की कारवाई लगातार जारी है।

सीओ के नेतृत्व में स्पा सेंटरों पर छापेमारी, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए जोड़े

सीओ ने बताया कि विकास बाजार के इन स्पा सेंटरों में काफी दिनों से वेश्यावृति की सूचना मिल रही थी, पुलिस टीम ने स्पा पर छापेमारी कर दी। सेंटर पर पहुंचने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल हुई, तो अंदर शर्मनाक मंजर था यहां युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस उन्हें पकड़कर बाहर लेकर आई और गाड़ी में बैठाई। सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि अनैतिक कार्य किए जाने की सूचना मिलने पर हमने दोनों स्पा सेंटरों पर छापेमारी की पांच युवक और छह युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया।मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया।हम इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं।

Published on:

25 Oct 2025 10:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / स्पा सेंटर की आड़ में बड़े पैमाने पर चल रहा है गंदा धंधा…सीओ आशना चौधरी की छापेमारी, आपत्तिजनक हाल में मिले युवक और युवतियां

मथुरा

उत्तर प्रदेश

