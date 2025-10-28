Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

अपनी ही बेटियों पर पिता की गंदी नजर; महीनों तक करता रहा रेप, बहनों की इज्जत के लिए भाई ने तलवार से काट डाला

Crime News: एक पिता अपनी ही दो नाबालिग बेटियों से महीनों तक रेप करता रहा। जब इस बात का पता नाबालिग बहनों के भाई को चला तो उसने खौफनाक कदम उठाया।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 28, 2025

father raped his daughters for months brother killed him brutal crime

बहनों की इज्जत के लिए भाई ने पिता को तलवार से काट डाला। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा से रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है। मथुरा में रविवार को एक 55 साल के आदमी की हत्या कर दी गई। शख्स अपनी ही नाबालिग बेटियों का सेक्शुअल अब्यूज कर रहा था। जिसके बाद उसके बेटे और भतीजे ने मिलकर बंदूक और तलवार से शख्स की हत्या कर दी।

मृतक पर डकैती, किडनैपिंग समेत कई केस दर्ज

पुलिस ने बताया कि मरने वाले शख्स का नाम पवन चौधरी है। जो मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला था। उस पर पहले भी डकैती, किडनैपिंग और छेड़छाड़ के केस दर्ज थे।

लड़कियों को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश

पुलिस के मुताबिक, 13 और 14 साल की दोनों नाबालिग बहने दिवाली के दौरान अपने चाचा के घर कोसीकलां इलाके के एक गांव में रहने आई थीं। जिससे वह अपने पिता के टॉर्चर से बच सकें। उनका भाई पहले से ही पढ़ाई के लिए चाचा के साथ रह रहा था। रविवार को चौधरी दोपहर करीब 2 बजे अपने भाई के घर आया और लड़कियों को जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगा।

मथुरा में शख्स की तलवार मारकर हत्या

उनकी चीखें सुनकर उसके बेटे और भतीजे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पवन चौधरी ने उन पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस हाथापाई में, नाबालिग लड़कों ने चौधरी की देसी पिस्तौल और तलवार छीन ली और उसे मार डाला।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पवन चौधरी के खिलाफ डीग में कई मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा, "पवन लूट, किडनैपिंग और छेड़छाड़ के मामलों में शामिल एक क्रिमिनल था। शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाले ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसके बाद दोनों बेटियों ने उसके साथ रहने से मना कर दिया था। उनके चाचा ने उन्हें पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में एडमिशन दिलाने की कोशिश की, लेकिन पवन नाबालिग बेटियों को वहां से भी वापस ले आया। नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है।''

पिता की गलत हरकतों से परेशान होकर बेटे ने की हत्या

CO भूषण वर्मा ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि घरेलू विवाद और पिता की गलत हरकतों से परेशान होकर बेटे ने उसकी हत्या की है। पवन के भाई हरिशंकर ने पुलिस को बताया कि चौधरी पहले एक लड़की को किडनैप करने के आरोप में जेल जा चुका है। उस पर अपनी मां और पत्नी की हत्या का भी आरोप था। इसी वजह से उसकी बेटियों ने उसके साथ रहने से मना कर दिया था।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / अपनी ही बेटियों पर पिता की गंदी नजर; महीनों तक करता रहा रेप, बहनों की इज्जत के लिए भाई ने तलवार से काट डाला

