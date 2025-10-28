अपनी ही बेटियों पर पिता की गंदी नजर; महीनों तक करता रहा रेप, बहनों की इज्जत के लिए भाई ने तलवार से काट डाला

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि पवन चौधरी के खिलाफ डीग में कई मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा, "पवन लूट, किडनैपिंग और छेड़छाड़ के मामलों में शामिल एक क्रिमिनल था। शुरुआती जांच से पता चला है कि मरने वाले ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसके बाद दोनों बेटियों ने उसके साथ रहने से मना कर दिया था। उनके चाचा ने उन्हें पढ़ाई के लिए एक हॉस्टल में एडमिशन दिलाने की कोशिश की, लेकिन पवन नाबालिग बेटियों को वहां से भी वापस ले आया। नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है।''