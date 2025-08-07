जन्माष्टमी 2025: क्या बांके बिहारी मंदिर में नहीं मिलेगी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को एंट्री? जानें क्या जारी की गई एडवाइजरी

कुमार ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि 161 साल पुराना बांके बिहारी मंदिर, जो 1,200 वर्ग फुट में फैला है यहां आमतौर पर प्रतिदिन लगभग 50,000 श्रद्धालु आते हैं। सप्ताह के अंत में ये संख्या बढ़कर में 1 लाख और त्योहारों पर 5 लाख से तक पहुंच जाती है। जिससे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है।