54 साल बाद उठेगा पर्दा; खुलने वाला है बांके बिहारी मंदिर का ‘तोष खाना’, सोना-चांदी, हीरे जवाहरात के साथ….

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने किसी भी गोस्वामी को इस प्रक्रिया में शामिल होने या खजाने की सूची बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कमेटी की निगरानी में यह पूरी कार्रवाई संपन्न होगी। 'तोष खाना' के खुलने से बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह प्रक्रिया ना सिर्फ मंदिर की धरोहर को उजागर करेगी, बल्कि सालों से बंद इस कमरे के रहस्य भी लोगों के सामने आ जाएंगे।