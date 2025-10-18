Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

54 साल बाद उठेगा पर्दा; खुलने वाला है बांके बिहारी मंदिर का ‘तोष खाना’, सोना-चांदी, हीरे जवाहरात के साथ….

Banke Bihari Temple Tosh Khana: 54 साल से बंद तोष खाने का दरवाजा आज खोला जाएगा। हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में बांके बिहारी मंदिर का 54 साल पुराना तोष खाना खुलेगा।

2 min read

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 18, 2025

mathura 54 year old tosh khana of banke bihari temple will reopen

खुलने वाला है बांके बिहारी मंदिर का 'तोष खाना'। फोटो सोर्स-Ai

Banke Bihari Temple Tosh Khana: विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के गर्भ गृह के नीचे स्थित पुराने 'तोष खाना' को आज (शनिवार, 18 अक्टूबर) को खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की निगरानी में होने वाली इस कार्रवाई से 54 साल से बंद इस खजाने के कमरे के रहस्यों से पर्दा उठ सकता है।

29 सितंबर को लिया गया तोष खाना खोलने का निर्णय

मंदिर प्रशासन की माने तो 'तोष खाना' खोलने का निर्णय 29 सितंबर को लिया गया था। मंदिर के दर्शन बंद होने के बाद कमरे को खोला जाएगा। इसकी सूचना मंदिर परिसर में जगह-जगह पोस्टर लगाकर दी गई है।

मिल सकती है कई कीमती चीजें

पिछले 54 साल से बंद इस कमरे में सोने-चांदी के आभूषण, प्राचीन शस्त्र और अन्य कीमती वस्तुओं के होने की संभावना है। तोष खाना खुलने को लेकरभक्तों और स्थानीय लोगों में उत्सुकता चरम पर है। माना जा रहा है कि इस कमरे में मंदिर के ऐतिहासिक खजाने का भंडार हो सकता है।

मंदिर के इतिहास में जुड़ेगा नया अध्याय

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने किसी भी गोस्वामी को इस प्रक्रिया में शामिल होने या खजाने की सूची बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कमेटी की निगरानी में यह पूरी कार्रवाई संपन्न होगी। 'तोष खाना' के खुलने से बांके बिहारी मंदिर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह प्रक्रिया ना सिर्फ मंदिर की धरोहर को उजागर करेगी, बल्कि सालों से बंद इस कमरे के रहस्य भी लोगों के सामने आ जाएंगे।

बांके बिहारी मंदिर के बारे में

बता दें कि बांके बिहारी मंदिर पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती इलाके में स्थित है। भगवान श्रीकृष्ण के विग्रह रूप 'बांके बिहारी' को समर्पित है। बांके बिहारी मंदिर का निर्माण सन् 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था, जो भक्त कवि और संगीतकार होने के साथ-साथ प्रसिद्ध संत भी थे

ये भी पढ़ें

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…
मथुरा
mathura looteri dulhan arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 03:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / 54 साल बाद उठेगा पर्दा; खुलने वाला है बांके बिहारी मंदिर का ‘तोष खाना’, सोना-चांदी, हीरे जवाहरात के साथ….

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संत प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा? बोले- जब दंड मिलेगा तो सह नहीं पाओगे” व्यूज रुपया दे सकता…

Premanand
मथुरा

UP News : बांके बिहारी के दर्शन किए और छोड़ दिए प्राण, अटैक माना जा रहा मौत की वजह

Mathura
मथुरा

दुल्हों से पैसे ऐंठ कर बहने करती थी मौज; अपनी अदाओं से कुंवारों को देती थी झांसा, दुल्हन बनकर…

mathura looteri dulhan arrested
मथुरा

UP News : कर्ज में डूबे टैंपो चालक ने परिवार संग जहर खाकर जान दी, पत्नी और बच्चों की हालत गंभीर

suicide
मथुरा

ब्रजभूमि में भक्ति का अद्भुत दृश्यः प्रेमानंद महाराज और राजेंद्र दास के मिलन ने छू लिए भक्तों के दिल

Mathura
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.