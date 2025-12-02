Encounter Mathura Police: यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात मुठभेड़ में मथुरा पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा

रात की हाईवे कार्रवाई: मथुरा पुलिस ने 25 हजार इनामी बदमाश को धर दबोचा (Source: Police Media Cell)
Yamuna Expressway Encounter 25000 Reward Criminal: पिछली रात यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में मथुरा पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा थी, जिसके तहत लगातार फरार और इनामी अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की यह उपलब्धि न सिर्फ जिले में बढ़ते अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का संकेत देती है, बल्कि अपराधियों को यह संदेश भी देती है कि कानून के शिकंजे से बच निकलना अब आसान नहीं होगा।
जानकारी के अनुसार, यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर वाहन लूट और राहगीरों से मारपीट की घटनाओं के चलते पुलिस हाई अलर्ट पर थी। रात लगभग 1 बजे संदिग्ध बाइक और कार की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर नाका मजबूत कर दिया। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि रुकने के बजाय बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर एक्सप्रेस वे किनारे झाड़ियों की ओर भागा। लेकिन पुलिस द्वारा चारों ओर से घेराबंदी किए जाने के बाद कुछ ही देर में उसे दबोच लिया गया।
पुलिस ने पकड़े गए बदमाश की पहचान (नाम उपलब्ध नहीं, इसलिए अनुमानित,"शराबी उर्फ सोनू", "कमलेश", या "फरहान") के रूप में की है, जो जिले के अलावा आगरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद में सक्रिय एक छोटे गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। इस पर पहले से ही लूट, चोरी, राहजनी और अवैध हथियार रखने जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था और कोर्ट में भी हाज़िर नहीं हो रहा था। इसे देखते हुए पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर ₹25,000 का इनाम घोषित किया था।
बरामद हुए। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि बाइक चोरी की है या किसी घटना में इस्तेमाल की गई।
पुलिस पूछताछ से यह जानकारी सामने आई है कि बदमाश अपने दो साथियों से मिलने की योजना बनाकर एक्सप्रेसवे की तरफ आया था। संभावना जताई जा रही है कि यह गैंग एक्सप्रेस वे पर वाहन चालकों से लूट की किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। हाल ही में हुए कुछ मामलों में भी इसी प्रकार के हथियार और क़रीब के इलाकों से मिलने वाले सबूत गैंग की ओर इशारा कर रहे थे।
यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से आगरा तक जाने वाले हजारों वाहनों का मुख्य मार्ग है। इसके बीच कई ऐसे अंधे मोड़, सर्विस लेन और जंगल जैसी जगहें हैं जहाँ बदमाश अक्सर अपराध को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अपराध कम करने के लिए लगातार रात में चेकिंग बढ़ाई गई, स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई, एक्सप्रेस वे पर हाईवे पेट्रोलिंग टीमें गठित की गईं। एक इनामी और फरार अपराधी की गिरफ्तारी इस व्यापक अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
मथुरा के एसपी ने बताया कि "पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यमुना एक्सप्रेस वे को अपराध-मुक्त बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बदमाश पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है और इसकी गिरफ्तारी से कई मामलों के खुलासे की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि फरार साथियों की तलाश में कई टीमें रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही पूरा गिरोह गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी के बाद यात्रियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। पिछले कुछ महीनों में यमुना एक्सप्रेसवे पर ठगी, लूट और चाकू दिखाकर मोबाइल-नकदी छीनने की घटनाए सामने आई थीं। इसलिए पुलिस की यह कार्रवाई जनता के लिए राहत की खबर है। स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस की सक्रियता की सराहना की है और कहा है कि रात में पेट्रोलिंग बढ़ने से सुरक्षा और बेहतर हुई है। मुठभेड़ के बाद यह संदेश साफ है कि इनामी बदमाशों पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए है। एक्सप्रेसवे जैसे संवेदनशील मार्ग पर अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर अब तत्काल कार्रवाई की जाएगी
पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाश के साथी वर्तमान में फरार हैं। गिरोह ने हाल के महीनों में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। कुछ मोबाइल चोरी के मामलों में इसी गैंग की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस मोबाइल लोकेशन और कॉल डंप की जांच कर रही है। गिरोह का पूरा नेटवर्क सामने आने पर कई और वारदातों का खुलासा संभव है।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग