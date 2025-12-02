Encounter Mathura Police: यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात मुठभेड़ में मथुरा पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा

जानकारी के अनुसार, यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर वाहन लूट और राहगीरों से मारपीट की घटनाओं के चलते पुलिस हाई अलर्ट पर थी। रात लगभग 1 बजे संदिग्ध बाइक और कार की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर नाका मजबूत कर दिया। इसी दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया। आरोप है कि रुकने के बजाय बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर एक्सप्रेस वे किनारे झाड़ियों की ओर भागा। लेकिन पुलिस द्वारा चारों ओर से घेराबंदी किए जाने के बाद कुछ ही देर में उसे दबोच लिया गया।