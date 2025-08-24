UP Crime: दलित किसान को इतना पीटा की निकल गई जान; हत्या का आरोपी गिरफ्तार

SP(ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि शव गांव के पास एक सुनसान जगह पर मिला। उन्होंने कहा, " हम मेघश्याम की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि वह घटना के दौरान मौजूद था। सोनू पर बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या), 352 (जानबूझकर अपमान) और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।"