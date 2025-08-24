UP Crime: दलित किसान को इतना पीटा की निकल गई जान; हत्या का आरोपी गिरफ्तार

UP Crime: दलित किसान के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार तड़के मथुरा में 28 साल के युवक को दलित किसान की पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक 55 साल के किसान टीकम सिंह का शव गुरुवार सुबह नगला गिरधर गांव में उनके खेत में कई चोटों के साथ मिला। जिसके बाद बलदेव थाने में मामले को लेकर FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मामले को गंभरीता से लेते हुए जांच की। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस की माने तो बुधवार रात टीकम और आरोपी सोनू सिंह के बीच कहासुनी हो गई। दोनों किसान एक ही गांव के हैं और कथित तौर पर शराब के नशे में थे।
मामले को लेकर SHO रंजना सचान ने कहा, " टीकम अपने भतीजे मेघश्याम से बहस कर रहा था, तभी सोनू ने बीच-बचाव किया। इसके बाद तीखी बहस हुई, जो मारपीट में बदल गई। सोनू ने एक अज्ञात साथी के साथ मिलकर टीकम पर लात-घूंसों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।"
SP(ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि शव गांव के पास एक सुनसान जगह पर मिला। उन्होंने कहा, " हम मेघश्याम की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि वह घटना के दौरान मौजूद था। सोनू पर बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या), 352 (जानबूझकर अपमान) और एससी/एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।"