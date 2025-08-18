मऊ के MP-MLA कोर्ट पहुंचे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर; इस मामले में किया सरेंडर

Om Prakash Rajbhar: यूपी की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।
बता दें कि ओपी राजभर पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हलधरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2019 में उन्होंने जनसभा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद मऊ में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ।
मऊ के हलधरपुर थाने में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तत्कालीन उड़नदस्ता निरीक्षक रुद्रभान पांडेय की तहरीर राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए दस-दस जूता मारने की बात कही थी। उनके भाषण का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। मामले को लेकर अपडेट है कि वह मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सरेंडर कर दिया है।