मऊ के MP-MLA कोर्ट पहुंचे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर; इस मामले में किया सरेंडर

जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए दस-दस जूता मारने की बात कही थी। उनके भाषण का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। मामले को लेकर अपडेट है कि वह मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सरेंडर कर दिया है।