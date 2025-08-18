Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मऊ

मऊ के MP-MLA कोर्ट पहुंचे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर; इस मामले में किया सरेंडर

Om Prakash Rajbhar: मऊ के MP-MLA कोर्ट में योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे। यहां उन्होंने सरेंडर कर दिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

मऊ

Harshul Mehra

Aug 18, 2025

Om Prakash Rajbhar
मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया सरेंडर।

Om Prakash Rajbhar: यूपी की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है।

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुआ था केस दर्ज

बता दें कि ओपी राजभर पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हलधरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2019 में उन्होंने जनसभा के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद मऊ में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ।

ये भी पढ़ें

गन्ने के खेत में जबड़े से दबाते हुए शख्स को घसीटता ले गया बाघ; आधी खाई लाश के साथ दूर कटा मिला 1 पैर
लखीमपुर खेरी
Lakhimpur Kheri News

रुद्रभान पांडेय की तहरीर पर हुआ था मामला दर्ज

मऊ के हलधरपुर थाने में तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर तत्कालीन उड़नदस्ता निरीक्षक रुद्रभान पांडेय की तहरीर राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

क्या था ओम प्रकाश राजभर पर केस

जानकारी के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा के दौरान विवादित बयान देते हुए दस-दस जूता मारने की बात कही थी। उनके भाषण का वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। मामले को लेकर अपडेट है कि वह मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने सरेंडर कर दिया है।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2025 01:16 pm

Published on:

18 Aug 2025 01:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / मऊ के MP-MLA कोर्ट पहुंचे योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर; इस मामले में किया सरेंडर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.