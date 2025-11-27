नीला ड्रम latest update: बेटी के जन्म के बाद मुस्कान की गई क्वॉरेंटाइन, अब दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग

जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुस्कान और उसकी बेटी को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दोनों को अलग बैरक में रखा गया है। जेल डॉक्टर मुस्कान उसकी बेटी की सेहत पर ध्यान रख रही है। मुस्कान की डाइट का भी ध्यान रखा जा रहा है। खाने में दाल, दूध, दलिया, रोटी, हरी सब्जी और एक फल शामिल है। फिलहाल मुस्कान से जेल में 1 महीने तक कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। वह केवल अपनी बच्ची का ध्यान रखेगी।‌ इसके बाद हल्का-फुल्का काम दिया जाएगा। बेटी का रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी में कराया जाएगा। उसे भी जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी।