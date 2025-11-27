नीला ड्रम latest update: बेटी के जन्म के बाद मुस्कान की गई क्वॉरेंटाइन, अब दोनों बच्चों के डीएनए टेस्ट की मांग

फोटो सोर्स- फाइल फोटो पत्रिका
Blue Drum Muskan Latest Update मेरठ में पति की हत्या करने के बाद 'नीले ड्रम' में भरने वाली मुस्कान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिसने 24 नवंबर को एक बेटी को जन्म दिया था। डॉक्टरों के अनुसार जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनकी सलाह पर मुस्कान को जेल के क्वॉरेंटाइन बैरक में रखा गया है और उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बेटी होने के पहले मुस्कान को 30 महिलाओं वाले बैरक में रखा गया था। इधर मृतक पति के भाई ने बड़ी बेटी का भी डीएनए टेस्ट कराने की 'नई मांग' की है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति सौरभ की हत्या कर ड्रम में भरने वाली मुस्कान और उसका प्रेमी चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान ने बीते 24 नवंबर को बेटी को जन्म दिया था। जिसका नाम राधा रखा गया है। डॉक्टरों की टीम ने मुस्कान को हेल्थ चेकअप के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। जिसे जिला कारागार में क्वॉरेंटाइन बैरक में रखा गया। जिसके साथ कोई अन्य कैदी नहीं रहेगा। जिला कारागार अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान के साथ उसकी बेटी को जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान से सगे मां-बाप ने भी दूरी बना ली है। बड़ी बेटी पीहू का पालन-पोषण मुस्कान के मायके में हो रहा है। पिता प्रमोद रस्तोगी और मां कविता मुस्कान उसकी नवजात बेटी को देखने के लिए अस्पताल नहीं गए। उन्होंने दूरी बना रखी है। सौरभ का परिवार पहले से ही मुस्कान से दूरी बनाए हुए है। अब तो सौरभ के बड़े भाई राहुल उर्फ बबलू ने एक नई मांग की है। उन्होंने कहा कि पहली बेटी पीहू का भी डीएनए टेस्ट कराने को कहा है। जिससे साफ हो सके कि वह सौरभ की बेटी है। मुस्कान ने जो कुछ किया है। अब उस पर भरोसा नहीं है।
नॉर्मल डिलीवरी के बाद मुस्कान और उसकी बेटी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल में मुस्कान को प्रॉपर डाइट दी जा रही थी, जिसमें रोटी, दलिया, दाल का पानी शामिल है। मुस्कान का वजन 70 किलो और नवजात बेटी राधा का वजन 2.5 किलोग्राम है। दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है।
जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुस्कान और उसकी बेटी को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दोनों को अलग बैरक में रखा गया है। जेल डॉक्टर मुस्कान उसकी बेटी की सेहत पर ध्यान रख रही है। मुस्कान की डाइट का भी ध्यान रखा जा रहा है। खाने में दाल, दूध, दलिया, रोटी, हरी सब्जी और एक फल शामिल है। फिलहाल मुस्कान से जेल में 1 महीने तक कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। वह केवल अपनी बच्ची का ध्यान रखेगी। इसके बाद हल्का-फुल्का काम दिया जाएगा। बेटी का रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी में कराया जाएगा। उसे भी जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी।
