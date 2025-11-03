Patrika LogoSwitch to English

‘कांग्रेस की महिला नेता के मंगेतर ने मेरे साथ गंदा काम किया’, सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने डाला रंग में भंग!

Crime News: सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की महिला नेता के मंगेतर ने उनके साथ गंदा काम किया। जानिए, पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Nov 03, 2025

engagement of sp leader deepak giri and poonam pandit taken political turn

सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने डाला रंग में भंग! Image Source - 'X' @PoonamPanditIND

Crime News: समाजवादी पार्टी (SP) के युवा नेता दीपक गिरी और कांग्रेस नेता पूनम पंडित की सगाई हुई। जिसके साथ ही विवाद ने जन्म ले लिया है। दीपक गिरि की कथित पूर्व प्रेमिका ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, दीपक की मंगेतर पूनम पंडित ने सभी आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है।

फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलने के बाद हुई पहचान

मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पीड़िता ने कहा कि उनकी दीपक से पहली पहचान 2018 में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलने के बाद हुई थी। इसके बाद दीपक ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया। जहां गंगानगर के एक मकान में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाकर उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता का आरोप है कि सपा नेता ने उसकी फोटो और अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए।

पीड़िता को किया गया ब्लैकमेल

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सपा नेता ने वीडियो और फोटो का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करते हुए उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ब्लैकमेल और दबाव के कारण उससे 40 से 50 लाख रुपए की रकम भी ली गई। दिखावे के लिए जून 2021 में आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी भी करवाई गई।

'पिता के खाते में ट्रांसफर करावा लिए पैसे'

पीड़िता ने बताया कि दीपक ने उसके ATM कार्ड से पैसे अपने पिता के खाते में ट्रांसफर करावा लिए। साथ ही उसे बंधक बनाकर भी रखा गया था। इस दौरान उसका फोन भी छीन लिया गया था। मई 2025 से उस पर पति को तलाक देने का दबाव डाला जा रहा था। ऐसा नहीं करने पर उसके बच्चों को मारने की धमकी दी गई। जिसका साक्ष्य उसने जांच अधिकारियों को भी दिया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को दीपक ने बुलंदशहर की पूनम पंडित से सगाई कर ली। जिससे पीड़िता को गहरा आघात पहुंचा है।

पीड़िता ने सबूत होने का किया दावा

मामले को लेकर पीड़िता ने 26 अक्टूबर को भावनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों में दीपक गिरी, उनके पिता कृष्णपाल, दोनों भाई कुलदीप, प्रदीप और मंगेतर पूनम पंडित शामिल हैं। शिकायत में नशीला पदार्थ देकर रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल, आर्थिक शोषण और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांजैक्शन जैसे दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं।

मामले को लेकर पूनम पंडित ने क्या कहा?

वहीं, पूनम पंडित का मामले को लेकर कहना है कि महिला के आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पूनम पंडित ने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला मानसिक रूप से बीमार है और उसे बेहतर इलाज की जरूरत है।

मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय राजनीतिक पार्टियां भी इस मामले में सक्रिय हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) ने दीपक गिरी को मेरठ युवजन सभा के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सभी पक्षों से साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए जाएंगे।

