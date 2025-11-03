‘कांग्रेस की महिला नेता के मंगेतर ने मेरे साथ गंदा काम किया’, सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने डाला रंग में भंग!

पीड़िता ने बताया कि दीपक ने उसके ATM कार्ड से पैसे अपने पिता के खाते में ट्रांसफर करावा लिए। साथ ही उसे बंधक बनाकर भी रखा गया था। इस दौरान उसका फोन भी छीन लिया गया था। मई 2025 से उस पर पति को तलाक देने का दबाव डाला जा रहा था। ऐसा नहीं करने पर उसके बच्चों को मारने की धमकी दी गई। जिसका साक्ष्य उसने जांच अधिकारियों को भी दिया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को दीपक ने बुलंदशहर की पूनम पंडित से सगाई कर ली। जिससे पीड़िता को गहरा आघात पहुंचा है।