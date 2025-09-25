फोन को किया इग्नोर तो करवा दिया एसिड अटैक; मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

UP Crime: यूपी के मेरठ जिले में एक युवक ने पूर्व प्रेमिका के बात नहीं करने पर उस पर तेजाब (Acid Attack) से हमला करवा दिया। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि एक अज्ञात नाबालिग ने लोहिया नगर थाना इलाके में युवती पर तेजाब से हमला कर दिया। इस वजह से युवती का हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए नाबालिग को पैसों का लालच आरोपी महेंद्र प्रजापति ने दिया था।
CO कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने कहा, ''4 टीमों का गठन आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किया गया था। आस-पास के CCTV फुटेज के आधार पर तेजाब फेंकने वाले नाबालिग की पहचान की गई। जिसके बाद उसे हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ में पूरे मामले की जानकारी दी।
पुलिस ने इसके बाद मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति की तलाश शुरू की। पूरे इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। महेंद्र के पुलिया के पास होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाइक के फिसलने से आरोपी गिर गया। पुलिस को पास आते देख महेंद्र ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से एक तमंचा, दो कारतूस, और एक बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी महेंद्र ने बताया कि उसके फोन का जवाब पीड़िता नहीं देती थी। जिससे नाराज होकर उसने एक नाबालिग को 2 हजार रुपए का लालच देकर वारदात को अंजाम दिया।