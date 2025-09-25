फोन को किया इग्नोर तो करवा दिया एसिड अटैक; मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इसके बाद मुख्य आरोपी महेंद्र प्रजापति की तलाश शुरू की। पूरे इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। महेंद्र के पुलिया के पास होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने उसका पीछा किया तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाइक के फिसलने से आरोपी गिर गया। पुलिस को पास आते देख महेंद्र ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल हो गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।