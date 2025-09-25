अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासत में लगेगा तड़का! जेल के अंदर क्या-क्या हुआ? आजम खान ने तोड़ी चुप्पी

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, ''अखिलेश यादव मेरे उतने ही करीब हैं, जितने नेताजी (मुलायम सिंह यादव) थे." जेल के जीवन को आजम खान ने कठिन बताते हुए कहा कि 5 साल तक जेल में रहने की वजह से वह मोबाइल चलाना भूल गए हैं। खान ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ उनकी पत्नी का नंबर याद है।