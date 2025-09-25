Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सियासत में लगेगा तड़का! जेल के अंदर क्या-क्या हुआ? आजम खान ने तोड़ी चुप्पी

Azam Khan And Akhilesh Yadav Meet: आजम खान ने बताया कि उनके साथ जेल में क्या-क्या हुआ? जानिए, इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर क्या कहा?

रामपुर

Harshul Mehra

Sep 25, 2025

azam khan revealed what happened in jail
अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात के बाद सियायत में लगेगा तड़का! फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Azam Khan And Akhilesh Yadav Meet: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने जेल से रिहा होने के बाद अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ क्या हुआ? साथ ही उन्होंने सपा अध्य्क्ष अखिलेश यादव को शुक्रिया कहा।

'अखिलेश यादव का शुक्रगुजार हूं'

पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा, ''अखिलेश यादव बड़े नेता हैं। वह बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बारे में बात की।''

आजम खान को सिर्फ पत्नी का नंबर याद

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आजम खान ने कहा, ''अखिलेश यादव मेरे उतने ही करीब हैं, जितने नेताजी (मुलायम सिंह यादव) थे." जेल के जीवन को आजम खान ने कठिन बताते हुए कहा कि 5 साल तक जेल में रहने की वजह से वह मोबाइल चलाना भूल गए हैं। खान ने कहा कि अब उन्हें सिर्फ उनकी पत्नी का नंबर याद है।

छोटे से सेल में गुजारे 5 साल: आजम खान

जेल के दिनों के बारे में बताते हुए सपा के कद्दावर नेता ने कहा कि 5 साल जेल में बिताने के बाद उनका जीवन अब पूरी तरह से बदल गया है। आजम खान ने कहा कि उन्होंने छोटे से सेल में 5 साल गुजारे। अब वह किसी का इंतजार नहीं कर सकते।

अखिलेश यादव और आजम खान की कब होगी मुलाकात?

बता दें कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने के लिए 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे। यह दौरा खासतौर पर मायावती की लखनऊ रैली से ठीक एक दिन पहले तय किया गया है। जानकार मान रहे हैं कि इस कदम के पीछे सपा की चुनावी रणनीति काम कर रही है।

सियासी गलियारों में चर्चा है कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

लखनऊ

