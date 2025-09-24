क्या ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे आजम खान; 3 मामलों में किसी भी दिन आ सकता है फैसला

इसके अलावा शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में MP-MLA कोर्ट ने 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से आजम खान को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस केस में 3 धाराएं और पुलिस ने जोड़ दी हैं। बचाव पक्ष की माने तो धाराओं के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी वजह से फिलहाल आजम खान को कस्टडी में नहीं लिया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ यतीमखाना बस्ती विवाद और किसानों की जमीन कब्जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई भी जारी है। मामले में गवाहों से जिरह 25 सितंबर को होनी है।