लखनऊ

क्या ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे आजम खान; 3 मामलों में किसी भी दिन आ सकता है फैसला

Azam Khan Case Update: आजम खान के खिलाफ 3 मामले ऐसे हैं जिन पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तीनों की मामले करीब-करीब फैसले की दहलीज पर हैं।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 24, 2025

Azam Khan Case Update
क्या ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे आजम खान? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Azam Khan Case Update: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। उनकी मुश्किलें फिलहाल जेल से बाहर आने पर भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

अब भी 59 मामले सेशन कोर्ट और 19 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में आजम खान के खिलाफ लंबित हैं। इनमें से 3 मामले करीब-करीब फैसले की दहलीज पर हैं।

कौन-कौन से हैं मामले

क्रमांकमामलावर्ष / संदर्भआरोप / विवरणवर्तमान स्थिति
1भड़काऊ भाषण मामला (2019 लोकसभा चुनाव)2019आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में मतदाताओं को पुलिस के खिलाफ भड़काया और मतदान अवधि खत्म होने के बाद भी वोट डालने को उकसाया।आचार संहिता उल्लंघन का मामला, फैसला किसी भी दिन आ सकता है।
2अमर सिंह परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी2018इंटरव्यू के दौरान अमर सिंह और उनके परिवार पर टिप्पणी से विवाद; अमर सिंह ने लखनऊ में केस दर्ज कराया था, बाद में रामपुर स्थानांतरित।MP-MLA कोर्ट में अंतिम चरण में।
3सेना पर विवादित टिप्पणीवर्ष उल्लेख नहींभाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर केस दर्ज; आरोप है कि आजम खान ने सरकार विरोधी भाषण में सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।गंभीर मामला, बहस पूरी हो चुकी, कोर्ट के आदेश का इंतजार।

इसके अलावा शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में MP-MLA कोर्ट ने 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से आजम खान को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। इस केस में 3 धाराएं और पुलिस ने जोड़ दी हैं। बचाव पक्ष की माने तो धाराओं के विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी वजह से फिलहाल आजम खान को कस्टडी में नहीं लिया गया। इसके अलावा उनके खिलाफ यतीमखाना बस्ती विवाद और किसानों की जमीन कब्जाने से जुड़े मामलों की सुनवाई भी जारी है। मामले में गवाहों से जिरह 25 सितंबर को होनी है।

राजनीति में वापसी लेकर आजम खान ने क्या कहा?

सियासत में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि पहले वह अपना इलाज करवाएंगे। सेहत ठीक करेंगे उसके बाद वह सोचेंगे कि क्या करना है।

