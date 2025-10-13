‘पेट्रोल बम’ बनाने के आरोप में CCSU छात्रों के खिलाफ FIR; 8 सस्पेंड, 5 बर्खास्त

हालांकि, रविवार को एक सब-इंस्पेक्टर ने बीटेक के एक छात्र सुमित कुमार को हॉस्टल परिसर से पुलिस हिरासत में ले लिया। छात्र नेता विनीत चपराना ने कहा कि ये हिरासत गैरकानूनी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस चीफ प्रॉक्टर की सहमति के बिना हॉस्टल परिसर से किसी भी छात्र को हिरासत में नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रवेश-निकास रजिस्टर के पेज की तस्वीर सामने आई, पुलिस ने छात्र पर शांति भंग करने का जुर्माना लगाया और उसे थाने से ही जमानत दे दी।