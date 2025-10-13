Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

'पेट्रोल बम' बनाने के आरोप में CCSU छात्रों के खिलाफ FIR; 8 सस्पेंड, 5 बर्खास्त

Crime News: 'पेट्रोल बम' बनाने के आरोप में CCSU छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। छात्रों का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई।

less than 1 minute read

मेरठ

image

Harshul Mehra

Oct 13, 2025

meerut news

'पेट्रोल बम' बनाने के आरोप में CCSU छात्रों के खिलाफ FIR। फोटो सोर्स-X

Crime News: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (CCSU) के कुछ अज्ञात छात्रों के खिलाफ मेरठ के पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। इन छात्रों पर हॉस्टल परिसर में पेट्रोल बम बनाने और उसमें आग लगाने का आरोप है।

घटना का वीडियो वायरल

घटना CCSU परिसर स्थित पंडित दीन दयाल हॉस्टल में हुई। छात्रों का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। SHO शीलेश यादव का कहना है कि एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है।

शांति भंग करने का जुर्माना लगाया

हालांकि, रविवार को एक सब-इंस्पेक्टर ने बीटेक के एक छात्र सुमित कुमार को हॉस्टल परिसर से पुलिस हिरासत में ले लिया। छात्र नेता विनीत चपराना ने कहा कि ये हिरासत गैरकानूनी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस चीफ प्रॉक्टर की सहमति के बिना हॉस्टल परिसर से किसी भी छात्र को हिरासत में नहीं ले सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रवेश-निकास रजिस्टर के पेज की तस्वीर सामने आई, पुलिस ने छात्र पर शांति भंग करने का जुर्माना लगाया और उसे थाने से ही जमानत दे दी।

8 छात्र 1 महीने के लिए निलंबित

उन्होंने कहा कि मुख्य वार्डन दिनेश कुमार से इस बारे में जवाब मांगा कि कैसे एक पुलिस अधिकारी छात्रावास में घुसकर एक छात्र को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद, CCSU प्रशासन ने 8 छात्रों को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया और 5 छात्रों को बर्खास्त कर दिया। CCSU प्रशासन ने उनकी 2,000 रुपये की जमानत राशि जब्त कर ली है।

